50 Cent processa joalheiro TraxNYC por usar seu nome e imagem para vender correntes

50 centavos tem tolerância zero com um joalheiro que supostamente usa seu nome e rosto para vender imitações de sua famosa rede, insistindo que nunca comprou joias da TraxNYC ou permitiu que ela capitalizasse sua fama.

TMZ Hip Hop obteve documentos na quinta-feira … com Fif processando Impostos para Agadjã e sua TraxNYC Corp. por violação de marca registrada e violação de seu direito de publicidade. O rapper da G-Unit acredita que a série de postagens de Trax no TikTok sobre ele estão enganando os consumidores, fazendo-os pensar que ele é afiliado às imitações de bugigangas.

Apenas alguns dias atrás, Trax postou uma foto de 50 e Drake juntos e começou a exibir uma série de crucifixos brilhantes e legendou o post: “Ei @50 Cent, você deveria ser joalheiro. traxnyc. com ou ligue para 212 traxnyc.”

E, em uma postagem do TikTok de agosto, Trax ofereceu uma cruz semelhante a uma que 50 estava usando, dizendo: “Acabamos de brincar com seu estilo, eu sei que você assiste meus vídeos e agora estou assistindo suas merdas e brincando com suas merdas * * assim como você brincou comigo.