76ers manterão Joel Embiid (joelho) afastado pelo resto da pré-temporada

O Philadelphia 76ers anunciou no domingo que o pivô Joel Embiid ficará de fora até o final da pré-temporada devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Embiid não estava com o time no início de sua viagem de pré-temporada de três jogos para Iowa na sexta-feira e Boston no sábado, em vez disso se reuniu com os médicos na quinta-feira para verificar o estado de seu joelho esquerdo. A reunião correu bem, com fontes afirmando que o objetivo é colocar Embiid na melhor posição possível para passar a temporada e ter o joelho o mais próximo dos 100% possível.

Na temporada passada, Embiid disputou apenas uma partida de pré-temporada, e a expectativa este ano era que ele seria um participante limitado na lista de exibição – se é que o faria.

Agora, a primeira vez que ele usará o uniforme do 76ers nesta temporada não será até pelo menos a abertura da temporada, em 23 de outubro, contra o Milwaukee Bucks, na Filadélfia.

Embiid, que disputou 39 partidas no ano passado depois que uma lesão no joelho no final de janeiro eliminou suas chances de defender seu prêmio de MVP, perdeu 25 a 30 quilos de peso ao entrar no campo de treinamento – e disse que espera perder mais – para levar pressão em seu joelho.

Filadélfia entra nesta temporada com, sem dúvida, as maiores expectativas que já teve em qualquer momento da Era Embiid, após uma das melhores entressafras da NBA. Os 76ers contrataram Paul George como agente livre, estendendo Embiid e Tyrese Maxey para acordos de longo prazo, mantendo os agentes livres Kelly Oubre Jr. e Kyle Lowry e contratando Caleb Martin, Eric Gordon e Andre Drummond para preencher o rodízio do time.

George fez sua estreia na pré-temporada na sexta-feira em Iowa, enquanto todos os oito jogadores ficaram de fora da derrota de sábado em Boston, na segunda noite consecutiva.