A aposta calculada precoce de Jake Paul resultou em um pagamento de US$ 40 milhões para Mike Tyson

Jake Paul pode não ser a pessoa mais popular do mundo, mas ninguém pode criticar seu conhecimento de negócios.

Enquanto a maioria dos lutadores luta para pagar suas contas ao se tornar profissional, o nativo de Ohio, de 27 anos, estava arrecadando vários milhões em suas três primeiras lutas no esporte. Na verdade, foi depois de conhecer a ex-diretora financeira do UFC, Nakisa Bidarian – que acabou sendo sua parceira nas Promoções Mais Valiosas – que ele descobriu seu verdadeiro valor como atleta de esportes de combate.

“Vi uma oportunidade única de criar um relacionamento direto com o consumidor nos esportes de luta”, disse Bidarian ao The Hollywood Reporter sobre seus planos para Paul depois que a dupla se conheceu.

Bidarian passou a produzir o card pay-per-view que apresentava o próximo oponente de Paul, Mike Tyson, em uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. O evento também contou com Paul enfrentando o ex-astro da NBA Nate Robinson na eliminatória.

Aparecer no card de Tyson foi uma manobra calculada com Bidirian revelando que Paul acabou ganhando US$ 1 milhão pela luta – seis vezes menos do que ganhou em sua estreia profissional contra seu colega influenciador de mídia social AnEsonGib.

A aposta valeu a pena.

“Eu disse: ‘Ouça, isso é o que faz sentido para este evento, mas prometo a você que, se você tiver um bom desempenho, seu próximo pagamento será de pelo menos oito dígitos’”, disse Bidarian. “Transformamos isso em uma garantia de mais de US$ 10 milhões para sua próxima luta. [against Ben Askren].”

Os generosos dias de pagamento foram obviamente bons, mas Bidarian diz que era apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior que ele estava construindo depois que começou a trabalhar com Paul.

Reconhecendo o apelo de Paul para um público mais jovem – um público que se afastou do boxe e passou a prestar mais atenção ao MMA por meio de organizações como o UFC – Bidarian aproveitou a abertura.

“O foco de Jake e meu tem sido gerar interesse na Geração Z e na Geração Alfa no esporte do boxe”, disse Bidarian. “E se você olhar todas as estatísticas, o boxe é um dos esportes que mais cresce para a Geração Alfa, de longe . Jake teve um grande papel a desempenhar nisso. Se você perguntar a muitas crianças – de 6 a 16 anos – quem é o melhor boxeador do mundo, a resposta será Jake Paul.”

Quanto à sua próxima luta contra Tyson em 15 de novembro, Paul previu números de audiência em torno de 25 milhões, graças ao evento que vai ao ar na Netflix sem um preço pay-per-view associado, com o streamer atualmente ostentando mais de 270 milhões de assinantes em todo o mundo.

Durante entrevista coletiva pré-luta para divulgar a luta, Paul deixou escapar o quanto está ganhando para enfrentar o ex-campeão peso pesado de boxe que completou 58 anos em junho.

“Estou aqui para ganhar 40 milhões de dólares e acabar com uma lenda”, disse Paul em agosto.

Considerando os números espalhafatosos em torno dessas quatro lutas, o próximo empreendimento comercial de Paul não parece tão maluco.

Embora seu foco continue no boxe e na construção de promoções mais valiosas, Paul espera um dia ser dono de um time da NFL – mas não de sua cidade natal, o Cleveland Browns.

“Os Browns têm uma maldição – então acabo indo para o [Kansas City] Chefes, disse Paul. “Travis Kelce, ele é de Cleveland, então sou um fã.”