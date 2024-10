A atividade recente de Caitlin Clark no TikTok é elogiada por um de seus excelentes companheiros de equipe

Caitlin Clark acabou de encerrar sua primeira temporada como a escolha geral número um na WNBA, e cara, ela causou impacto! Ela liderou o Indiana Fever em sua primeira aparição na pós-temporada desde 2016 e conquistou o título de Estreante do Ano de 2024 da liga.

Agora que a temporada acabou, Clark finalmente teve uma folga do basquete. É sua primeira folga desde a última temporada com o Iowa Hawkeyes. Ela não costuma inundar suas redes sociais com postagens, mas tem se mantido ocupada neste período de entressafra, especialmente no TikTok.

A reação intensa de Caitlin Clark ao quase hole-in-one surpreende os fãs

Antes desta semana, Clark não postava no TikTok desde a Final Four de Iowa em abril. Mas na segunda-feira ela compartilhou um vídeo dela e de seu companheiro de equipe Fever, Lexie Casco, acertando o campo de golfe. Então, depois de ser nomeada para o All-WNBA First Team de 2024 na quarta-feira, ela postou outro vídeo relembrando sua incrível temporada de estreia.

Até mesmo sua companheira de equipe All-Star, Aliyah Boston, notou seu aumento na atividade nas redes sociais. Boston comentou: “Uau, estou adorando os posts do tik tok.” Ao que Clark respondeu: “Eu quero ser você. Vocês são minha maior inspiração, garotas.” É muito bom ver esses atletas incríveis apoiando uns aos outros, mesmo fora das quadras.

Ela fez um ótimo trabalho com Boston

Falando de sua química em quadra, Clark e Boston realmente se deram bem durante sua primeira temporada como companheiros de equipe em 2024. Como o número 1 consecutivo escolhe, tei, levou o Fever para a pós-temporadaembora infelizmente tenham ficado aquém na varredura no primeiro turno para o Connecticut Sun.

As estatísticas de Clark foram realmente impressionantes nesta temporada, média de 19,2 pontos, 5,7 rebotes e 8,4 assistências por jogo, líder da liga. Boston também se manteve com média de 14,0 pontos e 8,9 rebotes por disputa. Esses dois são definitivamente uma força a ser reconhecida na quadra.

Olhando para o Ano 2, Clark e Boston estão ansiosos para desenvolver sua química e levar seu jogo para o próximo nível. É emocionante pensar no que eles alcançarão juntos na próxima temporada.

Resumindo, tem sido uma temporada turbulenta para Caitlin Clark, e está claro que ela está apenas começando. Seu jogo nas redes sociais está certo, e sua parceria com Aliyah Boston é algo a ser observado. Mal posso esperar para ver o que esses dois têm reservado para nós no próximo ano!