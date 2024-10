A ausência de Caitlin Clark causa uma queda na audiência, mas Jemele Hill rotula os contadores da verdade como “irresponsáveis”, gerando indignação

Colina Jemele é uma conhecida jornalista esportiva, comentarista e escritora que nunca teve vergonha de expressar suas opiniões. Com uma experiência que inclui co-apresentar o SportsCenter da ESPN e escrever para o The Atlantic, Hill conquistou um nicho como alguém que aborda questões difíceis, especialmente quando se trata de corrida e esportes. Agora, ela está falando sobre a cobertura da mídia sobre as classificações dos playoffs da WNBA, e sua postura está causando algumas ondas.

Hill recentemente recorreu ao X para expressar sua frustração com as manchetes sugerindo que as classificações dos playoffs da WNBA caíram significativamente desde a eliminação de Caitlin Clark. Ela chamou de “irresponsável” os jornalistas afirmarem que a ausência de Clark é a principal razão para o declínio da audiência. “As avaliações seriam mais altas se ela estivesse presente? Claro”, Hill tuitou. “Mas adivinhe, as finais teriam uma classificação mais alta se fosse LeBron x Steph. Ou, se grandes equipes de mercado estivessem envolvidas. E daí?”

A comparação que Hill faz com a NBA é interessante, mas nem todos concordam que isso se mantém. O impacto de Caitlin Clark na audiência da WNBA tem sido inegável nesta temporada. Os jogos com Clark têm obtido consistentemente classificações significativamente mais altas.

Por exemplo, jogos que ela disputou nesta temporada teve uma média de 1,178 milhão de espectadores, enquanto os jogos sem ela atraíram apenas 394.000 espectadores. Essa é uma diferença impressionante de 199%. Para colocar isso em perspectiva, nenhum jogador dos esportes coletivos americanos – nem LeBron James, Steph Curry ou mesmo Patrick Mahomes –podem reivindicar tal impacto na audiência de sua liga.

Um excelente exemplo do empate de Clark ficou evidente quando as classificações de um jogo recente entre Aces e Liberty, que foi uma revanche do campeonato, caíram quase 50% em comparação com a estreia de Clark nos playoffs apenas uma semana antes. Clark é uma figura única na WNBA, e os números comprovam isso.

As críticas de Hill parecem ser menos sobre os factos e mais sobre a forma como os meios de comunicação social estão a enquadrar a conversa. Ela está preocupada porque focar demais na ausência de Clark negligencia o panorama geral do crescimento da WNBA. No entanto, também é verdade que os jornalistas relatar histórias com as quais as pessoas se importame agora, o efeito de Caitlin Clark nas classificações da WNBA é um tema quente.

Jemele Hill sempre desafiou o status quo, e quer você concorde com a opinião dela ou não, está claro que ela não tem medo de falar o que pensa.