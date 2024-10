A bebida derramada de um fã em Chase Brown, do Bengals, foi considerada um acidente

CINCINNATI – Uma investigação da NFL sobre um incidente com derramamento de bebida envolvendo um torcedor e o running back do Cincinnati Bengals, Chase Brown, foi considerada um acidente, disse um porta-voz da liga na quinta-feira.

O incidente ocorreu após o jogo do último domingo contra o Carolina Panthers, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte. Enquanto os Bengals saíam do campo, um torcedor apareceu para servir uma bebida em Brown quando ele saiu do campo e entrou no túnel. O vídeo do incidente foi postado nas redes sociais, e a liga e a associação de jogadores anunciaram que estavam investigando o assunto.

Depois de analisar o vídeo e várias imagens de câmeras de segurança, a NFL concluiu que a bebida não foi derramada maliciosamente em Brown.

“A análise do assunto pela liga determinou que porções de uma bebida foram acidentalmente derramadas sobre o jogador do Cincinnati enquanto os torcedores do Bengals tentavam pegar as luvas que ele jogou para eles”, disse o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, em comunicado à ESPN.

Se o ato tivesse sido considerado malicioso, um torcedor poderia estar sujeito a punição, incluindo uma possível proibição vitalícia do estádio.

Em declarações à ESPN na quinta-feira, Brown disse que estava feliz por alguém não ter derramado uma bebida nele de propósito depois de um dia de carreira. O jogador do segundo ano de Illinois marcou seus dois primeiros touchdowns corridos desde que o Bengals o convocou na quinta rodada no ano passado.

“Seria uma pena se as pessoas fizessem as coisas com intenção”, disse Brown à ESPN. “Honestamente, mais feliz por ser torcedor do Bengals também. Estou feliz que eles tenham ganhado as luvas no final do dia.”

Brown disse que o incidente pode afetar a forma como ele distribui os equipamentos aos fãs após os jogos.

“Talvez eu deva desistir agora”, disse ele com um sorriso. “Eu não vou vomitar mais.”