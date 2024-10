A bola 50/50 de Shohei Ohtani chega a US$ 2 milhões em leilão no momento em que os Dodgers chegam à final

Tfamosa bola com a qual o japonês Shohei Ohtani conseguiu o quase inalcançável 50/50 numa temporada já ultrapassou o US$ 2 milhões marca no leilão organizado pela Leilões Goldon.

Este valor alcançado pela bola com a qual os japoneses conseguiram 50 home run e 50 roubos já tiveram o recorde de ser a bola leiloada mais bem paga na história do MLBembora ainda não tenha atingido o valor mais caro pago.

O gesto polêmico de Shohei Ohtani durante o jogo dos Phillies gera debate

Ohtani rebatidas contra o Miami Marlins no LoanDepot Park é considerado o destaque da temporada até o momento, pois nunca antes um jogador atingiu um número tão especial de home runs e bases roubadas.

Shohei Ohtani já ultrapassou a marca do Bola de Aaron Judgeque em 2022 foi vendido por US$ 1,5 milhãoe agora está no caminho certo para ver se consegue quebrar o recorde de vendas de 26 anos.

Em 1998, a figura espetacular de US$ 3 milhões foi pago pela bola com a qual Mark McGwire atingiu seu 70º home run. Aquela bola com a qual ‘Bic Mac’ ultrapassou o 61º home run que Roger Maris havia acertado em 1961.

A diferença entre A bola de McGwire e a de Ohtani é aquele que foi vendido em 1998 não foi leiloado, mas foi vendido de forma privada diretamente para Todd McFarlane, o artista de quadrinhos que criou Spawn.

O desafio que Ohtani bola vai ter é ver se vai superar isso US$ 3 milhões e para isso ainda têm 10 dias para continuar licitando no leilão.