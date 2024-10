A bola 50/50 de Shohei Ohtani pode chegar a US$ 10 milhões em leilão, afirma Ken Goldin

Fãs da MLB que desejam possuir Shohei Ohtani A histórica bola de home run 50/50 pode precisar quebrar mais alguns cofrinhos do que eles inicialmente esperavam… porque Ken Goldin acabei de revelar para TMZ Esportes não seria surpresa para ele se a bola de beisebol fosse vendida por mais de US$ 10 MILHÕES ainda esta semana.

De acordo com o especialista em leilões – cuja casa de leilões é na verdade supervisionando a venda – a maioria dos lances geralmente chega nas últimas horas… e como já está acima de US$ 2 milhões, pode ameaçar o limite de US$ 10 milhões, com certeza.