A camisa da Summer League usada por Bronny James é vendida por US$ 38 mil em leilão

Bronny James ‘O equipamento da NBA está no banco antes mesmo de jogar um jogo da temporada regular… porque a primeira camisa da Summer League do jovem hooper foi vendida por mais de US$ 38 mil!!

A blusa do uniforme roxo e dourado da disputa de 12 de julho entre o Lakers e o Houston Rockets no Las Vegas SL foi vendida recentemente pela Sotheby’s (em meados de setembro)… e agora faz parte do “O Santuário”, uma das, senão a mais impressionante coleção particular de memorabilia dos Lakers no mundo.