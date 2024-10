A chamada de Chisholm segue o caminho dos Yankees, confundindo Royals no jogo 1

NOVA YORK – Jazz Chisholm Jr. ficou na primeira base na sétima entrada da vitória do New York Yankees por 6 a 5 no sábado à noite, lendo o jogo à sua frente, calculando se havia uma chance de ele ficar em segundo lugar.

Ele representou a sequência de vitórias no confronto gangorra dos Yankees contra o Kansas City Royals no jogo 1 da American League Division Series. Alcançar a posição de pontuação foi fundamental.

Finalmente, com Anthony Volpe na contagem completa contra Michael Lorenzen, ele avisou ao técnico da primeira base, Travis Chapman, que era a hora.

“Ei, talvez eu vá aqui”, disse Chisholm a Chapman. “Ele pode enterrar um agora.”

Com certeza, Chisholm correu para o segundo lugar enquanto Lorenzen enterrava uma varredora na terra para acertar Volpe. Ele deu um salto ruim, mas o arremesso do apanhador do Royals, Salvador Pérez, acertou em cheio, forçando o segunda base Michael Massey a saltar para fazer a recepção antes de aplicar uma marcação acrobática.

O pé esquerdo de Chisholm bateu na luva de Massey – ou assim decidiu o árbitro da segunda base, Lance Barrett. Os Royals desafiaram a chamada.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Um ângulo de replay mostrou que a luva de Massey poderia ter tocado o pé de Chisholm com um pequeno espaço entre ele e a bolsa, criando uma pausa de suspense na ação. Mas a decisão era manter viva a ameaça de pontuação.

Dois rebatedores depois, Alex Verdugo capitalizou, acertando um line drive para o campo esquerdo para marcar o veloz Chisholm, que quase colidiu com o árbitro Adam Hamari depois de cruzar a placa para dar aos Yankees a liderança para sempre.

“Eu sabia que estava lá”, disse Chisholm sobre o jogo bang-bang na segunda base. “Na verdade, era sobre isso que estávamos conversando na segunda base. [Massey] foi tipo, ‘Eu coloquei uma boa etiqueta.’ Eu disse: ‘Você colocou uma boa etiqueta. Isso não significa que estou fora.'”

O técnico do Royals, Matt Quatraro, viu a situação de forma diferente depois de analisar o jogo pós-jogo.

“Não recebi nenhum tipo de explicação”, disse Quatraro. “Na minha opinião, pensei que tínhamos um argumento muito bom para derrubar isso.”

A partir daí, Tommy Kahnle e Luke Weaver combinaram para manter Kansas City sem gols nas duas últimas entradas. Weaver registrou as quatro eliminações finais, três por eliminação. Um deles atraiu mais desprezo do banco de reservas dos Royals: depois de perder por 3 a 0 contra Bobby Witt Jr., o shortstop estrela dos Royals, Weaver voltou à contagem completa. Finalmente, no oitavo arremesso da rebatida, ele acertou Witt em uma bola rápida que Witt considerou muito baixa.

Em vez de uma caminhada e Witt, talvez o jogador mais rápido dos campeonatos, na primeira base para causar estragos, os Royals estavam na final.

Enquanto isso, Chisholm alcançando a base na sétima entrada com um single inicial mudou o jogo. Suas façanhas nos caminhos de base – tanto roubando quanto marcando facilmente na segunda base para dar a liderança aos Yankees – mostraram uma das razões pelas quais Nova York o adquiriu do Miami Marlins no prazo final da negociação.

Sim, ele tem o pop e um golpe do lado esquerdo, aparentemente feito para a pequena varanda do Yankee Stadium no campo direito. Sim, sua versatilidade posicional é uma vantagem – ele apareceu e se tornou o terceiro base do time depois de nunca ter jogado nessa posição. E, sim, ele tem mais dois anos de controle da equipe antes de chegar ao free agency.

Mas os Yankees, além de Volpe, careciam de velocidade e capacidade atlética em sua escalação diária. Eles estavam ansiosos para adicionar outro player dinâmico que pudesse proporcionar outra dimensão em outubro. Em Chisholm, eles possuem uma arma com a capacidade de impactar os jogos com as pernas – e a confiança para impactá-los quando as luzes estão mais fortes.

“Ninguém vai me expulsar”, disse Chisholm.