A ciência por trás da previsão de resultados no futebol: uma abordagem baseada em dados

Foto de Khushi Soni por Unsplash

De cara, pode parecer que a ciência e o futebol são incompatíveis. De um lado, há os dados e as suas análises; enquanto do outro, temos a paixão pelo esporte. A verdade é que a junção das áreas é possível!

Pense no seguinte cenário: o time X disputou 10 partidas contra o time Y. Do total de disputas, o time X saiu vitorioso em 1 jogo, enquanto o time Y foi bem-sucedido em outros 8, com a partida restante sendo um empate. Se você precisasse apostar em um vitorioso para a 11ª disputa, qual escolheria?

Se a sua resposta for o time Y, então você já está utilizando a análise de dados para embasar o seu palpite! A análise de dados é apenas uma ferramenta, mas, aliada de outras, ela ajuda a compor a ciência e todos os conhecimentos científicos das mais variadas áreas. É sobre isso que iremos discutir!

A ciência é a base de todas as inovações tecnológicas do mundo, desde aquelas mais supérfluas até as capazes de salvar vidas. Não é de surpreender, então, que ela também tenha espaço nos esportes, especialmente o futebol. Isso acontece a partir da análise de dados, mas aí estamos nos adiantando.

De que maneira o uso de dados afeta desempenhos e estratégias no futebol?

Ok, a maneira como se analisa e prevê resultados mudou, mas o que permite isso? Um apostador da Betano apostas esportivas online, por exemplo, consulta que tipo de ferramenta para ter contato com a ciência relacionada aos resultados dos esportes? A resposta é simples: recursos de análise de dados.

Um bom exemplo é o Visão de Jogo, o qual contribui com dados como o histórico de confrontos entre dois ou mais times, quantos gols foram feitos, quem os realizou, quantos e quais foram os atletas substituídos e muito mais. Tudo isso pode ser usado pelos apostadores para embasar os jogos online.

Esse tipo de visão mais precisa do futebol deixa de lado as paixões naturais do esporte, o que não tem qualquer relação com a torcida. Um torcedor consciente é aquele que compreende as chances de que o seu clube do coração perca ao mesmo tempo em que torce para que esse resultado seja diferente.

De que maneira a ciência impacta as previsões nos esportes?

Tentar prever resultados nos esportes, em especial no futebol, está longe de ser algo novo. Desde os primeiros grandes campeonatos brasileiros, mais de meio século atrás, os torcedores já tentavam prever o que aconteceria numa partida. Número de gols, substituições, lesões, pênaltis e muito mais.

O que mudou, hoje, é a ciência por trás disso: se antes as previsões tinham como embasamento só os conhecimentos empíricos dos torcedores, atualmente é possível solidificar essas opiniões com dados concretos, seja relacionado ao número de gols, substituições e tudo que mencionamos anteriormente.

Essa mudança de paradigma tem impactos tanto para os torcedores (que se dedicam às apostas na internet) quanto para os gestores de clubes de todos os tamanhos. Na prática, isso significa que o jeito com o qual analisamos e prevemos resultados no futebol nos dias de hoje é muito mais “científico”.

Qual é o futuro do futebol do ponto de vista tecnológico e científico?

Por último, chegamos ao que o futuro reserva para a ciência por trás da previsão de resultados no futebol. O esporte não é alheio às inovações, levando em conta elementos como grama sintética, estádios climatizados, árbitro de vídeo, tecnologias de mobilidade em uniformes e chuteiras e mais.

Naturalmente, isso se estende também para as ferramentas de análise de dados, as quais se tornam cada vez mais precisas e atualizadas em tempo real. Para apostadores, há a chance de modificar seus jogos; enquanto gestores conseguem compreender como mudanças ocorrem quando já estão em campo.

Ao fim de tudo, vale relembrar que a ciência e as paixões não são opostas e podem perfeitamente coexistir em harmonia. O que todos querem, sejam aqueles que treinam, jogam ou torcem, é que o clube seja bem-sucedido, correto? Dessa maneira, há espaço para bons recursos de análise de dados.