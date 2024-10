A classificação dos 12 novatos do impacto do basquete feminino da NCAA

Nada indica que a temporada de basquete universitário feminino chegou mais do que o início oficial dos treinos. A Primeira Noite acontecerá em todo o país na sexta-feira, uma oportunidade de mostrar os times diante de seus torcedores antes que o verdadeiro trabalho comece com a abertura da temporada em 4 de novembro.

A Primeira Noite também marca uma oportunidade para os fãs verem novos rostos – que chegaram através do portal de transferências ou por recrutamento tradicional – em novos times pela primeira vez.

A USC trouxe a melhor classe de recrutamento do país e adicionou duas transferências de alto nível em Kiki Iriafen e Talia von Oelhoffen. Esse grupo talentoso se junta a JuJu Watkins para fazer dos Trojans um dos principais adversários na defesa do título nacional da Carolina do Sul. UConn trouxe Sarah Strong, a melhor recruta do país, e adicionou uma peça-chave com Kaitlyn Chen para complementar a busca de Paige Bueckers pelo segundo prêmio de jogadora nacional do ano. E equipes como Maryland e Ohio State renovaram suas escalações com calouros e transferências para melhor competir com USC e UCLA entrando no Big Ten como favoritos imediatos.

Muitos desses jogadores desempenharão um papel importante na aparência do cenário do basquete em março. Mas qual deles terá maior influência na corrida para March Madness? Nem todos estão na conversa sobre os melhores jogadores do país, mas espera-se que esses 12 tenham o maior impacto na próxima temporada.

1. Kiki Iriafen, 6-3, F, Gr., USC

Nenhuma escolha de transferência tem mais ramificações na corrida pelo título nacional de 2024-25 do que Iriafen para os Trojans. Depois de considerar a Carolina do Sul, o que pode ter tornado a repetição dos Gamecocks uma conclusão precipitada, Iriafen decidiu se juntar a JuJu Watkins em Los Angeles para criar um dos principais concorrentes da Carolina do Sul ao trono. Iriafen aumentou sua média de pontuação de 6,7 pontos no segundo ano para 19,4 PPG, o melhor de Stanford, para se tornar uma jogadora que se projeta entre as três primeiras escolhidas da WNBA. Seus 11,0 rebotes por jogo foram bons para o nono melhor do país. Sua produção e eficiência devem combinar perfeitamente com o dinâmico Watkins.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Beers foi uma das últimas transferências a escolher uma nova escola, mas é uma das mais importantes. Os Sooners estão trazendo quase todos de volta com sua mudança para a SEC, mas precisavam de mais tamanho, força, defesa interna e alguém que pudesse terminar de forma consistente na borda. É exatamente isso que a técnica Jenny Baranczyk consegue em Beers. O melhor dos sete jogadores que deixaram o Oregon State após a dissolução do Pac-12, Beers liderou os Beavers em pontuação (17,5 PPG) e rebotes (10,6 RPG), enquanto arremessava 66,4% do campo. Seu altruísmo e capacidade de desmaiar podem tornar atiradores como Payton Verhulst, Lexy Keys e Aubrey Joens ainda melhores.

Conseguir que Amoore se juntasse a ele em Lexington foi fundamental para Kenny Brooks durante sua transição da Virginia Tech para a reconstrução do programa de Kentucky. Ela é uma líder comprovada, artilheira e armadora do calibre All-American, algo que será fundamental contra as quadras de defesa carregadas da SEC, como Carolina do Sul, Texas e LSU, e dá aos Wildcats, saindo de temporadas consecutivas de derrotas, credibilidade instantânea. Ela teve média de 18,6 pontos e 6,8 assistências, líder do ACC, na última temporada e foi uma All-American do terceiro time.

Na temporada passada, Leger-Walker sofreu uma lesão no joelho contra a UCLA, que encerrou sua temporada no estado de Washington. Agora sua carreira universitária terminará tentando trazer um campeonato nacional para os Bruins. Leger-Walker é a transferência mais importante de um portal para Cori Close que também inclui Janiah Barker (Texas A&M) e Timea Gardiner (Oregon State). Isso porque ela substitui Charisma Osborne e dá a Kiki Rice uma companheira de defesa com experiência. Sem falar que Leger-Walker foi uma das melhores jogadoras do Pac-12 em suas quatro temporadas como Cougar, com médias na carreira de 16,6 pontos, 5,6 rebotes e 3,7 assistências.

5. Kaitlyn Chen, 5-9, G, Sr., UConn

Paige Bueckers estava em outro nível jogando mais sem bola no ano passado graças à presença de Nika Muhl. Os Huskies esperam que Chen desempenhe exatamente esse papel nesta temporada. Chen, o Jogador do Ano da Ivy League em 2023, não está no nível de Muhl como zagueiro, mas deveria ser melhor como craque e artilheiro. Ela liderou Princeton com 15,8 pontos por jogo e liderou o Ivy com 4,9 assistências. Se Chen produzir em alto nível e Azzi Fudd permanecer saudável, os Huskies terão uma das quadras de defesa mais polidas do país.

Se as comparações com Caitlin Clark forem tão inevitáveis ​​quanto injustas, mas se Olsen puder simplesmente duplicar o tipo de produção que teve na temporada passada em Villanova, os Hawkeyes ficarão bem no primeiro ano pós-Clark e de Jan Jensen era. Olsen não é uma atiradora ou distribuidora como Clark, mas ela pode marcar. Na temporada passada, apenas Clark e JuJu Watkins tiveram média superior aos 23,2 pontos de Olsen por jogo. Ela foi titular em todos os 105 jogos de Villanova nas últimas três temporadas e liderou o Big East em minutos no ano passado.

7. Sarah Strong, 6-2, F, Fr., UConn

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Treinadores e executivos debatem a classificação da ESPN na NBA »

• As melhores e piores escolhas do Draft da NFL de todos os tempos »

• Principais jogadores internacionais em basquete universitário »

Mais conteúdo ESPN + »

Strong não apenas representa outra recruta número 1 do ensino médio trazida para Storrs por Geno Auriemma e sua equipe, mas também pode ser a jogadora que falta para o 12º campeonato nacional. Mesmo que os Huskies consigam se manter saudáveis, ao contrário das últimas três temporadas, eles não têm um artilheiro comprovado na quadra de ataque. Strong ainda será uma caloura aprendendo o jogo universitário em um ambiente desafiador, mas suas credenciais – três medalhas de ouro em competições da Fiba para a equipe dos EUA, três campeonatos estaduais na Carolina do Norte e honras de jogadora nacional do ano no ensino médio – sugerem ela pode estar pronta para esse papel.

Nikki Collen precisava aumentar seu time centrado na guarda e conseguiu um dos melhores centros do país no portal com Vonleh. Talvez nenhum jogador nesta lista atenda tanto a uma necessidade quanto Vonleh, que fez parte do primeiro time All-Pac-12 e teve média de 14,0 pontos com 54,9% de arremessos em sua segunda e última temporada no Colorado. Seu maior trabalho será defender a pintura e se recuperar. Se o fizer, Baylor poderá estar em posição de ganhar o título dos 12 grandes pela primeira vez desde 2022.

Um dos nomes mais reconhecidos do esporte, Van Lith trará mais atenção ao crescente programa do TCU sob a direção de Mark Campbell. Os Horned Frogs estão programados para seis jogos em rede nacional, depois de não terem aparecido nenhuma vez no ano passado. Van Lith, que teve média de 19,7 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, em 2023 em Louisville e 11,6 em sua única temporada na LSU em 2024, também pode liderar um grupo de guardas experientes que também inclui Madison Conner, Agnes Emma-Nnopu e outros transferidos. Maddie Scherr (Kentucky) e Donovyn Hunter (estado de Oregon).

Os Buckeyes foram escolhidos em 14º lugar na pesquisa de pré-temporada da AP, divulgada na terça-feira, e se quiserem estar à altura dessa posição em março, Cambridge terá que ser um motivo. O técnico Kevin McGuff adicionou transferências para o atacante Ajae Petty (Kentucky) e para o guarda Chance Gray (Oregon), mas ele precisava de outro craque dinâmico e tem isso em Cambridge. Sua velocidade se encaixa no estilo acelerado do estado de Ohio e deve combinar bem com as habilidades de finalização do melhor jogador dos Buckeyes, Cotie McMahon.

11. Joyce Edwards, 6-3, F, Fr., Carolina do Sul

Os Gamecocks estão carregados na quadra de defesa, mas com a formatura de Kamilla Cardoso e o status de Ashlyn Watkins para a temporada desconhecido, a profundidade da quadra de ataque é escassa. Isso deixa uma grande oportunidade para a terceira recruta do país, que optou por ficar em seu estado natal para jogar por Dawn Staley. Watkins está atualmente suspenso por um incidente fora da quadra nesta entressafra, deixando Sania Feagin e Chloe Kitts como as únicas atacantes experientes no elenco. Edwards é conhecida por sua recuperação implacável e ética de trabalho, o que significa que ela deveria se encaixar perfeitamente na Carolina do Sul.

Com Maddy Westbeld afastado dos gramados no início da temporada devido a uma lesão no pé, Karlen se torna uma adição crucial para os irlandeses. Karlen teve média de 17,7 pontos e 7,9 rebotes por jogo em Marquette, jogando pela ex-armadora do Notre Dame, Megan Duffy. Embora Karlen não seja exatamente a arremessadora ou defensora que Westbeld é, ela está perto e apresentou números comparáveis ​​em sua carreira de quatro anos.