A controversa designação de Machine Gun Kelly fez os fãs criticarem duramente a NFL

Metralhadora Kellyou mgk, como é frequentemente chamado, é um artista multi-talentoso conhecido por sua mistura única de rap e rock. Ele apareceu pela primeira vez no cenário musical com seu estilo enérgico e desde então ganhou várias indicações ao Grammyestabelecendo uma base de fãs dedicada. Ele também ganhou as manchetes por suas escolhas de moda ousadas e relacionamentos de alto nível, incluindo um romance com a atriz Megan Fox. Agora, mgk está pronto para subir ao palco da NFLmas não é sem um pouco de controvérsia.

Em 2024, a NFL se viu em apuros por causa de sua repressão sobre jogadores comemorando grandes jogadas com gestos relacionados a armas. Fãs e analistas levantaram as sobrancelhas diante da aparente inconsistência da liga em relação a armas de fogo e celebrações.

De acordo com Jonathan Jones, membro da CBS Sports, “Executivos da NFL ficaram intrigados“pelo aumento dessas celebrações este ano e estão coçando a cabeça perante a “aparente ineficácia” das suas tentativas de os controlar.

NFL enfrenta reação negativa por comemorações relacionadas a armas

Para aumentar a ironia, a NFL anunciou que Machine Gun Kelly se apresentará no intervalo em Munique, Alemanhano dia 10 de novembro, durante o último jogo internacional do ano da liga. Isso levou a alguns comentários alegres, mas incisivos, de fãs e da mídia sobre as mensagens contraditórias que a NFL parece estar enviando. O veterano New York Giants derrotou o repórter Art Stapleton brincou: “A NFL também acaba de multar Machine Gun Kelly por conduta antidesportiva (nome violento).”

Um fã comentou: “NFL: Machine Gun Kelly = bom, dedos de arma = ruim“, destacando o natureza contraditória das políticas da liga. Outro deu um passo adiante, perguntando: “Assim, enquanto os árbitros jogam bandeiras nos jogadores que apontam após uma primeira descida e tiram dinheiro dos bolsos, Roger Goodell contrata um artista chamado Machine Gun Kelly. Somente no mundo hipócrita de Roger.”

A situação não passou despercebida, com Jones relatando que a liga já distribuiu pelo menos 12 multas pelo que considera “gestos violentos”, totalizando mais de US$ 154.720. Em meio a todas as críticas, outro fã simplesmente comentou: “Esta não é uma liga séria”, questionando a capacidade da NFL de manter uma postura coerente sobre a conduta dos jogadores.

Como o New York Giants se prepara para enfrentar o Carolina Panthers na Allianz Arenaparece que a decisão da NFL de apresentar Machine Gun Kelly no intervalo apenas adicionará lenha à fogueira em torno da polêmica contínua com as comemorações dos jogadores.