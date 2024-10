A corrida TD de 13 jardas de Breece Hall coloca os Jets no tabuleiro mais cedo

PITTSBURGH – O New York Jets entrou no tabuleiro no domingo contra o Pittsburgh Steelers com um touchdown de 13 jardas executado por Breece Hall, culminando em uma de suas melhores investidas da temporada para fazer o placar de 7-3 faltando 2:27 para o fim. primeiro trimestre.

A bola foi distribuída entre cinco jogadores diferentes – os running backs Hall e Braelon Allen e os recebedores Garrett Wilson, Davante Adams e Allen Lazard receberam passes de Aaron Rodgers no lance de nove jogadas e 82 jardas.

Quando as coisas funcionam assim, os Jets podem colocar muita pressão nas defesas – com Rodgers fazendo passes de 6 em 6 no ataque. O touchdown de Hall veio usando um RPO na corrida de touchdown, que criou uma pista para Hall.