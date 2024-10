A derrota de Thomas em Skubal ajuda Guardians by Tigers a entrar no ALCS

CLEVELAND – O defensor central do Guardians, Lane Thomas, entende que momentos como o apresentado a ele no jogo 5 da AL Division Series no sábado não acontecem com frequência quando um ás como Tarik Skubal dos Tigers está em jogo.

Skubal havia frustrado os rebatedores de Cleveland durante mais uma partida brilhante, mas finalmente teve problemas no quinto turno da disputa decisiva entre os adversários do AL Central. Depois que Skubal acertou Jose Ramirez com um arremesso para empatar, Thomas se preparou contra o provável vencedor do prêmio AL Cy Young com as bases carregadas.

A multidão no Progressive Field finalmente começou a se agitar depois de algumas primeiras entradas sonolentas no ataque do time da casa. Seu humor mudou de uma só vez.

“Você sonha com rebatidas assim quando criança, e fazer isso neste palco, neste jogo, e passar para os caras na sede do clube, é incrível”, disse Thomas depois de acertar um Skubal a 97 mph bola rápida 396 pés para a esquerda do campo para um grand slam. “Na terceira entrada eu estava conversando com alguns caras e pensei: ‘O que quer que estejamos fazendo não parece estar funcionando. Temos que colocar a bola em jogo'”.

O golpe de Thomas impulsionou os Guardians para uma vantagem de 5-1 em um eventual triunfo por 7-3. Ele se tornou o quarto jogador na história da pós-temporada da MLB a conseguir um grand slam verde em um jogo onde o vencedor leva tudo, de acordo com a ESPN Research.

Depois que o Cleveland avançou para a AL Championship Series contra o New York Yankees, os companheiros de equipe elogiaram Thomas durante uma celebração recheada de champanhe e charuto dentro do clube.

“Ele é um grande jogador”, disse Josh Naylor sobre Thomas, que foi adquirido em uma negociação em julho com o Nationals. “Eu sabia disso antes de pegá-lo.”

Ramirez acrescentou: “Quando fui atingido, eu sabia que ele iria passar. Eu sabia que ele iria”.

O home run foi atingido 60 centímetros mais longe do que sua primeira entrada no jogo 1, uma vitória por 7 a 0, consolidando Thomas como o herói da série. Ele percorreu um longo caminho desde a troca, considerando que atingiu apenas 0,111 com um OBP de 0,197 em seus primeiros 20 jogos com seu novo time.

“Pagamos um preço alto [three prospects] para pegá-lo, mas espero que isso leve a momentos como este”, disse o presidente de operações de beisebol dos Guardians, Chris Antonetti, enquanto enxugava os olhos com champanhe. “Ele é um jogador de beisebol completo.”

Thomas só precisava “colocar os pés no chão”, de acordo com o técnico de rebatidas do Cleveland, Chris Valaika.

“Passamos por uma pequena evolução com ele”, disse Valaika. “Depois que ele se tornou um dos caras aqui, ele estará bem.”

Não importa como ele se sentisse, enfrentar Skubal era uma tarefa difícil. Até atingir Ramirez com as bases carregadas, o canhoto de 27 anos havia feito 17 entradas sem gols na pós-temporada, incluindo sete contra o Cleveland no jogo 2. Não havia como resolvê-lo até aquele ponto, mas Valaika pelo menos queria seu rebatedores lembrem-se de uma coisa: “Não se atrase na primeira bola rápida.”

Thomas certificou-se disso e mudou instantaneamente o rumo do jogo. Seu home run ajudou o técnico Stephen Vogt a navegar em seu bullpen com um pouco mais de facilidade depois que ele removeu o titular Matthew Boyd após apenas duas entradas.

“Houve alguns momentos em que tivemos que sair do roteiro, mas, ao mesmo tempo, foi assistir ao jogo, ver o que o jogo está nos dizendo para fazer”, disse Vogt.

Grande dia em Cleveland Lane Thomas é o quarto jogador na história da pós-temporada da MLB a conseguir um grand slam verde em um jogo onde o vencedor leva tudo. Ele é o primeiro a fazer isso diante da torcida local: Série Jogador, Equipe Adversário ALDS 2024 Lane Thomas CLE Tigres NLDS 2019 Howie Kendrick WSH em Dodgers NLWC 2014 Brandon Crawford SF em piratas ALDS 1999 Troy O’Leary BOS em Guardiões – Pesquisa ESPN

Eventualmente, a bola caiu na mão mais próxima de Emmanuel Clase para uma potencial defesa de seis eliminações. O líder das defesas do AL foi queimado por um home run de três corridas pelo rebatedor Kerry Carpenter designado pelos Tigers no jogo 2, depois foi tocado para outra corrida na vitória dos Guardians no jogo 4.

Mas sábado era hora de alguma redenção.

Ele eliminou Carpenter em uma rebatida épica de oito arremessos com um corredor na oitava entrada – então o encarou. Sete dos oito arremessos que ele lançou foram a pelo menos 160 km/h.

“Passou de 100 para 150”, disse Clase por meio de um intérprete de sua intensidade. “Sou um competidor. Isso estava em minha mente. Esse não foi meu melhor argumento de venda [in Game 2]. As pessoas diziam: ‘Ele é meu pai’. Esse é o verdadeiro Emmanuel Clase. … Mesmo quando ele estava no convés, eu ficava olhando para ele porque aquele era o meu momento. Isso foi o suficiente para nós.”

Clase teve seu momento e mais alguns ao fechar a porta no nono turno, encerrando uma série de cinco jogos totalmente divertida.

“Esta foi uma série incrível”, disse o técnico do Tigers, AJ Hinch. “É ótimo para o beisebol. É ótimo para o AL Central.”

E foi ótimo para Thomas, que superou as primeiras lutas para se tornar um herói de Cleveland. Seu home run contra um dos melhores arremessadores do beisebol rendeu ao seu time quatro vitórias no Fall Classic.

“Definitivamente tive algumas dificuldades nas primeiras duas semanas, ou talvez até no mês”, disse Thomas. “Mas estou muito grato por eles terem ficado comigo e me deixado ficar de pé e continuaram me dando rebatidas. Você só tem que ser grato por isso.”