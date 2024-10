A determinação de Bucs será testada por Lamar Jackson, Ravens

TAMPA, Flórida – Recém-saído da tenda de lesões e tentando manter uma vantagem de quatro pontos sobre o New Orleans Saints na semana 6, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, abaixou o ombro e se lançou contra o cornerback Marshon Lattimore.

Foi o QB da franquia dos Bucs tentando dar o tom quando o running back Bucky Irving assumiu a transferência para um ganho de 31 jardas. Mayfield iria encontrar o tight end Cade Otton cinco jogadas depois para um touchdown de 8 jardas.

Na jogada em que se machucou, Mayfield girou e se esquivou dos possíveis sacks do cornerback Alontae Taylor, mas caiu de bruços depois que seu pé foi pego pelo lado defensivo Carl Granderson.

O melhor da nação NFL • Bromance Herbert-Harbaugh decolando

• Cardeais não frustrados

• Por dentro do domínio NFC de Jackson

• Bucs serão testados por Jackson

• Qual é a posição dos Cowboys?

O líder de touchdown da NFL durante as primeiras seis semanas da temporada pode ter ficado sem fôlego naquela jogada, mas ele se recuperou assim como Tampa fez durante toda a temporada – através de lesões, derrotas e adversidades.

Agora, os Bucs (4-2) estão prontos para um grande teste no “Monday Night Football” (20h15 ET, ABC/ESPN/ESPN+) quando receberem o Baltimore Ravens (4-2), mas até agora, seus cartões de visita têm sido a multiplicidade no ataque com os constantes movimentos e mudanças do coordenador Liam Coen, além da agressividade na defesa com os elaborados pacotes de blitz do técnico Todd Bowles.

Num nível mais profundo, a sua identidade tem sido a sua “resiliência”, de acordo com Bowles.

Embora ele tenha brincado na quinta-feira sobre Mayfield parecer um filme de “Rocky” quando seu nome foi mencionado por alguns dos melhores misturadores da liga – incluindo o quarterback do Ravens, Lamar Jackson – a ideia estava certa. Mayfield tem uma média de 6,5 jardas por corrida ao sair do pocket, o quinto maior número na liga entre os quarterbacks, com 20 ou mais corridas chegando na Semana 7.

Como um todo, Mayfield lidera um grupo que mostrou que tem sido muito difícil de abalar, e a equipe incorpora a fragilidade de seu QB e o coração de seu treinador.

Dois grandes furacões afetaram a região de Tampa Bay em um período de 14 dias, com o segundo forçando uma evacuação de toda a equipe que enviou 300 membros da organização e suas famílias com 30 animais de estimação para Nova Orleans. O recebedor Mike Evans disse que os Bucs estavam jogando por algo “maior” e, em uma semana em que treinaram na Universidade de Tulane, conseguiram uma vitória por 51-27 sobre o Saints.

“Foi meio estranho”, disse o left tackle Tristan Wirfs. “Quero dizer, descobrimos no domingo à noite ou na segunda-feira, tipo, ‘Sim, vamos embora na terça.’ Nós pensamos, ‘O que você quer dizer?’ Então, apenas aquela resposta rápida, tipo, ‘Arrume suas coisas, arrume suas famílias, estamos indo’”.

O técnico do Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles, à direita, está ao lado do coordenador ofensivo Liam Coen. Cliff Welch/Ícone Sportswire

SEJA OU NÃO tudo o que deu o tom para um segundo quarto caótico está em debate – como alguns jogadores dos Bucs dizem que os Saints os estavam provocando – certamente não ajudou as circunstâncias em um jogo crucial onde cair para 0-2 na NFC South seria menos do que ideal.

“Quero dizer, é uma mudança repentina. Isso faz parte do futebol, faz parte da vida”, disse Bowles. “Coisas vão acontecer com você diariamente e você terá que fazer ajustes, e você terá que manter a compostura ao fazê-las.”

Acompanhe a NFL durante toda a temporada

Depois de saltar para uma vantagem de 17-0, as coisas se desenrolaram rapidamente. Mayfield lançou três interceptações – duas em passes desviados – e Rashid Shaheed retornou um chute de Jake Camarda de 54 jardas para um touchdown. Eles também marcaram sete pênaltis nesses 15 minutos, enquanto gritos de “Quem é! Quem é!” engoliu o Caesars Superdome enquanto eles se dirigiam para o vestiário por 27-24.

“[Bowles] basicamente nos disse: ‘Apenas mantenha a compostura. Eles não podem nos vencer’”, disse o zagueiro Tavierre Thomas.

Mayfield acrescentou: “Tudo se resume aos caras serem capazes de apertar o botão de reset, sabendo que é um jogo acirrado e dizendo: ‘Ei, se apenas fizermos o nosso trabalho, ficaremos bem.’ Ter aquela mentalidade de ‘uma jogada de cada vez’”.

O comportamento de Bowles repercutiu em sua equipe técnica e nos jogadores, e ele fez ajustes técnicos para apertar o bolso para que o quarterback Spencer Rattler não pudesse mais escapar de contrabando.

Eles pararam de colocar seus linebackers externos na cobertura. E eles começaram a correr mais com a bola, continuando a confiar no jogo na tela.

“Quero dizer, se você vir nosso treinador na linha lateral, ele praticamente se manteve igual durante todo o jogo”, disse Irving. “É sempre bom ter um treinador que se mantém calmo e controlado durante os momentos.”

O cornerback Zyon McCollum, que errou um tackle no touchdown de 45 jardas de KhaDarel Hodge na prorrogação contra os Falcons na Semana 5, marcou uma interceptação crucial no quarto período. Bowles apoiou McCollum após a derrota em Atlanta, dizendo que ele jogou corretamente, indo em direção à bola, apesar de ter errado o tackle. Sua calma edificante foi transferida.

“É tudo”, disse McCollum sobre esse apoio. “Se não tiver confiança, se não jogar confiante, sou um jogador completamente diferente.”

É COM ISSO a mesma firmeza e resiliência com que os Bucs conseguiram grandes vitórias contra o Washington Commanders, Detroit Lions e Philadelphia Eagles nesta temporada, apesar de não estarem com força total em nenhum desses jogos.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Treinadores e executivos debatem a classificação da ESPN na NBA »

• As melhores e piores escolhas do Draft da NFL de todos os tempos »

• Principais jogadores internacionais em basquete universitário »

Mais conteúdo ESPN + »

Contra o Washington, eles foram forçados a contar com o safety/nickelback reserva Christian Izien como cornerback externo depois que McCollum, Bryce Hall e Josh Hayes saíram do jogo devido a lesões. A última vez que Izien jogou fora do cornerback? Seu segundo ano do ensino médio. Ele então passou os próximos quatro jogos substituindo o safety All-Pro Antoine Winfield Jr.

Eles também ficaram sem o right tackle Luke Goedeke por quatro jogos depois que ele sofreu uma concussão na semana 1, com Mayfield levando cinco sacks contra os Leões, mas saindo com uma vitória por 20-16. Ao final do jogo, eles estavam sem o tackle defensivo Vita Vea, que sofreu uma torção no ligamento colateral medial, além do tackle defensivo Calijah Kancey, sua escolha do primeiro turno do draft de 2023, que havia perdido cinco jogos devido a uma lesão na panturrilha. Eles tiveram que contar com o reserva Greg Gaines e treinar a convocação do time CJ Brewer.

Eles receberam contribuições inesperadas do atacante Logan Hall, que demitiu Kirk Cousins ​​duas vezes na semana 5 e tem três sacks nesta temporada depois de perder o primeiro jogo devido a uma lesão no pé.

Sean Tucker, seu running back de terceira corda cuja carreira foi sufocada por um problema cardíaco descoberto no Combine da NFL em 2023, teve um dia de carreira contra o Saints – correndo para 136 jardas e um touchdown e recebendo para 56 jardas e outra pontuação em sua primeira ação prolongada com Rachaad White afastado devido a uma lesão no pé.

Seu homólogo, Irving, escolhido na quarta rodada do draft de 2024, atualmente lidera a equipe com 328 jardas corridas e uma média de 5,7 jardas por carregamento.

O safety do Tampa Bay Buccaneers, Tykee Smith, comemora sua interceptação contra o New Orleans Saints. Matthew Hinton/Imagn Imagens

“Você precisa se ajustar. Você precisa se ajustar”, disse Bowles sobre as lesões. “E os caras fazem o time por um motivo. Você precisa saber por que eles formaram o seu time e colocá-los em posição de fazer jogadas. Todo mundo está lidando com isso e todo mundo está se ajustando de maneira diferente. Gostamos de onde estamos agora.”

A defesa de Bowles será testada pelos Ravens, que lideram a liga com 453,7 jardas por jogo. Baltimore é o único time a marcar mais touchdowns do que os Bucs (20) no ataque, aos 21, e Jackson tem sido o catalisador enquanto continua defendendo a repetição do título de MVP da NFL.

“Primeiro, você precisa orar”, disse Larry Foote, coordenador de jogo e técnico de linebackers internos. “Você só precisa orar. Você precisa ter esperança e desejar. Será necessário um esforço de grupo – até mesmo o [safeties]. Todos terão que ser responsáveis ​​por ele. No final das contas, quando ele recuar e decidir fugir, será um desafio. Quando ele é abordado, é um ataque com corda de sapato – é aí que as orações serão necessárias”.

Se os Bucs conseguirem escapar com uma vitória, eles estariam 5-2 rumo a uma revanche com os Falcons (4-3) na Semana 8 e uma chance de redenção com o primeiro lugar na divisão em jogo.