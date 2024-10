A discussão acalorada entre Jourdan Lewis e Amon-Ra St. Brown: “Seu idiota”

UMé o Dallas Cowboys se preparar para se reagrupar durante a semana de despedida, a tensão latente entre eles e o Leões de Detroit é palpável. Depois de uma derrota impressionante por 47-9 no Jerry Worldonde o proprietário Jerry Jones comemorou seu 82º aniversário, os Cowboys questionam suas estratégias e enfrentam um escrutínio cada vez maior de fãs e analistas.

Vídeo e música feitos por fãs zombam de Dak Prescott e do resto da equipe do Cowboy

Uma troca acalorada

A frustração atingiu o ponto de ebulição para o safety dos Cowboys, Jourdan Lewis, que acessou o Instagram para confrontar o wide receiver do Lions, Amon-Ra St. Lewis enviou uma mensagem direta dizendo: “Você é uma vadia”, que St. Brown expôs mais tarde em sua história no Instagram. Após a revelação pública, Lewis respondeu: “Isso foi entre eu e ele. Ele decidiu mostrar ao mundo.”

Uma rivalidade reacendeu

A animosidade entre St. Brown e Lewis remonta ao confronto anterior em 2022, quando os Cowboys triunfaram sobre os Leões por 24-6. Em uma aparição subsequente no The Pivot Podcast, St. Brown contou como Lewis falou mal durante todo o jogo, afirmando: “Ele estava falando maluco… Mas quando ele começar a falar assim, se eu tiver a chance de matá-lo, vou matá-lo.”

Com os Cowboys aproveitando sua semana de folga para reavaliar sua defesa, todos os olhos estarão voltados para como eles responderão a essa rivalidade crescente quando enfrentar o San Francisco 49ers na semana 8 no Levi’s Stadium. Será que Lewis e os Cowboys estarão à altura da situação ou os Leões continuarão a dominar seus adversários? As apostas não poderiam ser maiores.