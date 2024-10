A energia alegre de Shohei Ohtani pode ser a arma secreta dos Dodgers nos playoffs

Shohei Ohtani é inegavelmente o assunto da cidade! Com incríveis 54 home runs e 59 bases roubadas nesta temporada, o astro bidirecional conquistou a Liga Principal de Beisebol. Atingindo uma média de 0,310 e acumulando 130 RBIs, Ohtani solidificou sua posição como jogador de ponta, o que lhe valeu o Jogador do Mês da Liga Nacional em setembro. Mas o que torna sua jornada ainda mais notável é que ele conseguiu tudo isso enquanto cuidava de uma lesão no cotovelo que o impediu de lançar.

Um espírito lúdico na sede do clube

Embora as estatísticas de Ohtani falem por si, é sua personalidade que está conquistando corações no clube dos Dodgers. Os companheiros de equipe o descrevem como tendo uma “alegria infantil” que é revigorante em meio à intensidade da pressão pós-temporada. Kiké Hernández disse: “Ele é quase como uma criança, presa em um corpo gigante. Ele nem sempre mostra isso, mas fiquei surpreso com quanta personalidade ele tem.”

Histórico Shohei Ohtani! Primeiro jogador a atingir 50 home runs e 50 bases roubadas

Chris Taylor ecoou esse sentimento, observando que Ohtani pode ser bobo e brincalhão. Até o arremessador veterano Clayton Kershaw opinou, dizendo: “Todo mundo diz que ele é um cara reservado, mas dentro do clube ele tem sido incrível. Você pode ver o quanto ele se preocupa em vencer.”

Estreia na pós-temporada: a pressão aumenta

À medida que Ohtani se dirige para a sua primeira pós-temporada desde que entrou na liga em 2018, as apostas não poderiam ser maiores. Os Dodgers vão contar com ele não apenas por seu desempenho, mas também por seu espírito. Com os playoffs se aproximando rapidamente, a mistura de alegria e foco de Ohtani pode ser fundamental na busca do time pelo título.

A popularidade de Ohtani vai além do campo; ele acabou de ser nomeado para ter a camisa mais popular da MLB. Seu apelo atraiu comparações com ícones globais como Michael Jackson e Taylor Swiftuma prova de seu impacto no jogo. Nesta pós-temporada, os fãs estão aguardando ansiosamente como seu espírito contagiante e talento incomparável se desenvolverão.