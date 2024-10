A equipe de corrida de Michael Jordan processa NASCAR e Jim France por ‘valentões monopolistas’

Michael JordanA equipe de corrida está processando a NASCAR e seu CEO, Jim França … alegando que o cara e sua organização são “valentões monopolistas”.

A 23XI Racing de His Airness – junto com a Front Row Motorsports – entrou com a ação no tribunal federal da Carolina do Norte na quarta-feira … depois que as duas equipes disseram que se recusaram a assinar pactos atualizados com a NASCAR por “termos injustos”.

No processo, as equipes disseram que queriam mais quando chegasse a hora de estender seus acordos de fretamento para além de 2024 – ou seja, uma fatia maior do bolo de receitas – mas a França e a NASCAR não cederam.

No final das contas, eles alegaram que a organização. pressionou-os a concordar com uma oferta do tipo “pegar ou largar” que, se não concordassem, poderiam correr o risco de perder os seus estatutos no futuro.

Em vez de assinarem, as duas equipes entraram com a ação esta semana na esperança de que um juiz interviesse… e emitisse uma liminar que lhes permitiria competir na temporada de 2025 sem liberar suas reivindicações antitruste, colocando a caneta no papel da França.

Eventualmente, disseram eles no processo, eles querem impedir a França e o “poder de monopólio ilegal” da NASCAR.

“Eu amo o esporte de corrida e a paixão de nossos fãs”, disse Jordan sobre o processo em um comunicado, “mas a forma como a NASCAR é administrada hoje é injusta para equipes, pilotos, patrocinadores e fãs. dispostos a lutar por um mercado competitivo onde todos ganhem.”

Adicionado o coproprietário da Jordan 23XI Racing, Denny Hamlin“Quando olho em volta, vejo que os melhores e mais competitivos esportes do mundo entendem que quando as equipes prosperam, os torcedores se beneficiam e que todos que investem para tornar o esporte um sucesso devem compartilhar esse sucesso de forma justa. Com as mudanças certas , certamente podemos tornar isso uma realidade nas corridas.”

Jordan e Hamlin fundaram a 23XI Racing em 2020. Seus principais pilotos incluem Bubba Wallace dar Tyler Reddick.