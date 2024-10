A escandalosa decoração de Halloween de Kourtney Kardashian e Travis Barker causa agitação

Kourtney Kardashian dar Travis BarkerA decoração de Halloween parece tão excitante quanto eles … o casal colocou uma tela inflável NSFW em seu jardim.

A estrela de reality show entrou no espírito do Halloween na sexta-feira, postando uma série de fotos sazonais em homenagem ao seu mês favorito. No entanto, foi a exibição festiva dela e de Travis que deixou os fãs nervosos … com o casal amante de PDAs colocando esqueletos infláveis, que pareciam estar desossados.

Os fãs estão indecisos com a exibição proibida … com alguns se divertindo com a configuração, enquanto outros declaram que Kourtney precisa de “ajuda” para suas decisões de decoração inadequadas.

Porém, aqueles familiarizados com o relacionamento de Kourtney e Travis provavelmente aplaudirão a exibição ousada da dupla… dado o fato de que o casal é conhecido por amar o Halloween dar sendo quente e pesado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Irmã Kim Kardashian até parodiou as intermináveis ​​demonstrações de afeto de Kourtney e Travis enquanto apresentavam o “Saturday Night Live” em 2021. Em um esboço, apelidado de “The People’s Kourt”, Kim se vestiu como Kourtney e lambeu o rosto de Dia do Mikeyque estava vestido como Travis.

Kourtney e Travis se recusaram a diminuir o tom da ação amorosa, no entanto… com o baterista do Blink-182 anteriormente revidando um troll por criticar seu PDA.

A dupla divulgou seu romance a público em janeiro de 2021, ficar noivo mais tarde naquele mesmo ano. Em maio de 2022, o casal se casou legalmente em um casamento no tribunal em Santa Bárbara … antes comemorando suas núpcias novamente uma semana depois com um generoso cerimônia na Itália.

A dupla anunciou que estavam esperando seu filho, Rocky Treze Barkerno próximo ano … acolhendo o pequeno horas depois que o feriado favorito de Kourtney, o Halloween, chegou ao fim.