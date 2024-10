A escolha nº 1, Zaccharie Risacher, drena o primeiro chute na estreia do Hawks

ATLANTA – Para Zaccharie Risacher, foi o começo perfeito para uma carreira tão promissora na NBA.

Um visual totalmente aberto do lado de fora da faixa de 3 pontos.

Nada além de rede.

Mas o adolescente francês aprendeu rapidamente a curva de aprendizado que enfrenta em sua temporada de estreia no Atlanta Hawks.

Risacher, o escolhido número 1 do draft da liga, errou seus próximos seis arremessos e terminou a noite com apenas sete pontos em 2 de 8 arremessos.

Ainda assim, ele estava todo sorrisos depois que o Hawks resistiu ao Brooklyn Nets pela vitória por 120-116 na abertura da temporada na quarta-feira.

“Foi incrível”, disse Risacher. “Isso é um sonho que se tornou realidade. Eu realmente gostei. Estou feliz por termos vencido e para o próximo. Mal posso esperar para jogar outro jogo em dois dias. Isso vai ser divertido. Apenas tente continuar ganhando, você saber.”

O esbelto atacante de 19 anos fez sua estreia faltando 3:43 para o final do primeiro quarto, atraindo muitos aplausos da multidão com lotação esgotada na State Farm Arena. Embora os Hawks estejam em modo de reconstrução, eles contam com Risacher para ajudar a levar a franquia a alturas que raramente foram experimentadas em Atlanta.

“Foi definitivamente um momento especial”, disse ele. “Estou super feliz por estar aqui e posso sentir ao meu redor a alegria e as boas vibrações. Estou super grato por fazer parte desta organização, desta cidade.”

Os aplausos ficaram ainda mais altos quando Risacher acertou um 3 na primeira tacada de sua carreira.

“Essa foi a situação perfeita”, disse ele. “Eu estava aberto na passagem de transição e, sim, foi incrível. A maneira perfeita, perfeita de conseguir meu primeiro balde.”

A partir daí, estava longe da perfeição.

Dos seus seis erros, três foram além do arco. Ele virou a bola quando seu pé atingiu a linha lateral enquanto tentava lançar outro chute de longa distância. Sua única outra cesta veio faltando pouco menos de 10 minutos para o final do jogo – uma enterrada estrondosa após um passe rebatido da estrela do Hawks, Trae Young.

“Não fui tão eficiente como costumava ser, então isso foi um pouco decepcionante para mim”, disse Risacher. “Mas faz parte do jogo.”

Ele sabe que vai demorar um pouco para se sentir totalmente confortável jogando em um nível tão superior ao que estava acostumado na França.

“Tenho apenas 19 anos, então este é um grande ajuste para mim”, disse Risacher. “Eu estarei cada vez melhor e melhor.”

Os números podem não ter sido muito motivo de orgulho, mas o técnico do Hawks, Quin Snyder, ficou satisfeito com o que obteve de seu premiado novato em 19 minutos de jogo.

“Achei que ele fez um ótimo trabalho”, disse Snyder. “O ponto principal é que você não vai fazer arremessos todas as noites. Como você impacta o jogo de outras maneiras, seja um passe ou um corte defensivamente?”

Mesmo que os tiros não estivessem caindo, Snyder ficou satisfeito por Risacher ter confiança para continuar atirando.

“Você não para de atirar”, disse o treinador, “porque ele é um ótimo arremessador”.