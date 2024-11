A esposa de LeBron James, Savannah, mudou sua vida com uma frase simples e poderosa de sua filha

Savannah James, mais conhecida como esposa do astro da NBA LeBron James, vem trilhando seu próprio caminho como filantropa e empreendedora. Mas embora ela tenha desempenhado muitas funções ao longo dos anos, é o seu papel como mãe – especialmente para a sua filha, Zhuri – que moldou profundamente a sua missão. Um comentário simples e sincero de Zhuri mudou totalmente a perspectiva de Savannahinspirando-a a levar suas ambições a um nível totalmente novo.

Aparecendo no Show do Salão Tamron ao lado de sua parceira de negócios April McDaniel, Savannah compartilhou como um comentário de Zhuri a estimulou a reconsiderar seu impacto. “Minha filha foi quem realmente me catapultou a querer ser e fazer mais“, disse ela ao público.

O raro passo em falso de LeBron destaca o silêncio em torno da responsabilidade das superestrelas

Savannah lembrou que, alguns anos atrás, Zhuri disse a ela docemente: “Eu quero ser igual a você.” Embora esse comentário tenha aquecido seu coração, também trouxe uma mistura de orgulho e pressão. Savannah admitiu: “Ansiedade, nervosismo, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Tipo, por que você quer ser como eu?“

Com os três filhos e vários projetos em andamento, Savannah já estava com o prato cheio. Mas a admiração de Zhuri despertou algo mais profundo. “Isso me fez perguntar: ‘Estou fazendo o suficiente?’ Eu queria dar um exemplo que ela e outras meninas pudessem seguir”, disse Savannah. Sentindo uma necessidade de ir além das conquistas pessoais, ela se sentiu motivada para criar algo que possa beneficiar uma comunidade mais ampla.

LeBron James posta vídeo de Savannah jogando secretamente como Bronny no NBA 2K

O projeto de James visa empoderar as mulheres

Digitar Deixe quebraruma iniciativa poderosa que Savannah cofundou com as amigas April McDaniel e Porsha Ellis. Como ela explicou, esta não é apenas uma marca, mas um movimento comunitário que visa empoderar as mulheres. Savannah viu Let It Break como uma forma de aproveitar sua influência para criar mudanças significativas.

“Estamos criando um movimento que capacita as mulheres a superar crenças limitantes e atingir seu potencial máximo”, diz o site. A missão? Promover a autoconsciência, a educação e um senso de propósito para mulheres de todas as origens.

Embora Savannah reconheça que Let It Break não é a primeira iniciativa para o empoderamento das mulheres, ela acredita na força da comunidade. Projetada como uma plataforma baseada em membros, a iniciativa fornece recursos e apoio às mulheres em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Através de experiências compartilhadas, ferramentas educacionais e incentivo ao trabalho com propósito, Let It Break visa ajudar as mulheres a ver e alcançar seu potencial mais elevado.