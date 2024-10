A estrela das Olimpíadas Noah Lyles propõe a velocista jamaicana Junelle Bromfield em casamento

Medalhista de ouro da equipe dos EUA Noah Lyles acaba de atingir outro marco: o homem mais rápido do mundo fez a pergunta à sua namorada de longa data, a velocista jamaicana Junelle Bromfield … e ela disse “sim!”

Lyles se ajoelhou no sábado… e compartilhou a proposta com seus 1,5 milhão de seguidores no Instagram.