A estrela de ‘Bachelorette’ Jason Tartick e Kat Stickler terminam

Jason Tartick dar Kat Stickler não aceitam mais rosas um do outro… com os dois anunciando que terminaram o relacionamento depois de cerca de seis meses.

A estrela de “Bachelorette” e o influenciador anunciaram sua separação no sábado… com JT acessando sua história no Instagram para que todos soubessem que eles se separaram amigavelmente.

Tartick diz que se apaixona rapidamente… e, às vezes dá certo e às vezes não – e desta vez simplesmente não deu.

Dito isso, Jason deixa claro que não há ressentimentos entre os dois … acrescentando que “será eternamente grato por ela” e por sua filha. Maria-Katherine5.

Stickler também ecoa um pouco do que Tartick diz… dizendo que simplesmente não deu certo no final – sem ressentimentos envolvidos. Ela diz que sabe que quando você está em um relacionamento público, as pessoas querem ver o desfecho, seja feliz ou triste, e ela continuará falando sobre isso no futuro.

JT e KS começaram a se ver em abril, ao que parece… embora seja difícil dizer exatamente quando começou, porque eles mantiveram muito segredo.

O TMZ obteve pela primeira vez fotos dos dois em um jantar juntos no final de abril… com os dois indo a um restaurante em Tampa ao lado do filho de Kat.

Os dois pareciam muito sedutores durante o jantar … com Kat até alimentando Jason com alguns pedaços de comida. Eles se tornaram oficiais do IG em junho.