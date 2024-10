A estrela de ‘Sandlot’, Patrick Renna, relembra ter trabalhado com James Earl Jones

Reproduzir conteúdo de vídeo



James Earl Jones foi amplamente respeitado no set de “The Sandlot”, até mesmo por seus colegas de elenco de 13 anos… ator Patrick Renna lembra ao TMZ.

Conversamos com o ex-astro infantil fora do LAX, onde ele nos contou como foi trabalhar com a lenda do cinema e do palco… e ele não tinha nada além de coisas boas para compartilhar.

Como disse Patrick … todos sabiam quem era James durante as filmagens do filme sobre a maioridade de 1993 … mas, infelizmente, eles não tiveram muita interação com o A-lister.

Enquanto o personagem de James, Sr. Mertle, foi o antagonista que virou herói do filme, Patrick disse que a falecida estrela filmou apenas por alguns dias … não deixando muito tempo para o elenco formar memórias especiais com o ator.

Ele acrescentou … “Não passávamos muito tempo com ele. Além disso, eram cerca de nove crianças de 13 anos, tenho certeza de que provavelmente éramos esmagadores.”

Mesmo assim, Patrick se lembrou de uma troca engraçada com James… compartilhando como o ator citou sua famosa frase de “Star Wars” para seu colega de elenco, Marty York, durante um momento entre as cenas.

Embora as estrelas infantis de “The Sandlot” nunca tenham sido muito próximas de James, elas, como grupo, permaneceram próximas… com Patrick nos contando que o elenco se reúne com bastante regularidade.

Quanto a saber se há uma reunião oficial em andamento… assista ao vídeo, Patrick dá sua opinião honesta sobre o que está por vir.

A revelação de Patrick ocorre três semanas depois que James faleceu em sua casa no interior do estado de Nova York, cercado por sua família. Ele tinha 93 anos.