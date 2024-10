A estrela de ‘Stranger Things’ Brett Gelman espera que o conflito Israel-Irã não aumente

Estrela de “Stranger Things” Brett Gelman tem sido consistentemente vocal sobre o seu apoio a Israel no seu conflito com o Hamas em Gaza – e é igualmente franco sobre a sua posição em relação às tensões de Israel com o Irão e o Líbano.

Conversamos com o ator no LAX na terça-feira, pouco antes do Irã lançar foguetes contra Tel Aviv, em Israel… e embora ele diga que não acredita que a guerra seja a solução, ele está confiante de que, quando a situação chegar, Israel será mais do que capaz de defender a si mesmo e ao seu povo.