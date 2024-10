A estrela do Houston Texans entra em uma grande briga com jogadores do Green Bay Packers antes do início do jogo

Stefon Diggs é um dos melhores receptores amplos na NFL e se adaptou rapidamente ao esquema ofensivo de seu novo time, o Houston Texans.

A ex-estrela do Buffalo Bills e do Minnesota Vikings não desiste dos desafios e tem sido uma figura muito vocal na ligaque tem sido um marco durante seus 10 anos na liga.

Às vezes o calor do momento tirar o melhor proveito do Diggs e este domingo foi o exemplo mais recente disso. Durante o aquecimento pré-jogo antes da partida do Houstons Texans contra o Green Bay Packers em Lambeau Field Wisconsin Diggs trocou palavras com o cornerback do All Pro Keisean Nixono que levou a uma altercação que envolveu vários jogadores e treinadores.

Diggs teve que ser levado para outra parte do campo porqueO calor do momento levou a melhor sobre ele e ele não conseguia deixar suas emoções irem.

Diggs quer contribuir para uma equipe de calibre campeão

Felizmente para todos os envolvidos, Diggs se acalmou e seguiu em frente. O wide receiver ainda fez um gesto simpático com um menino chamado Lucas, ganhador do Make-A-Wish, minutos após a briga.

Diggs, um dos wide receivers mais emocionantes da NFL, quer brilhar em Houston. Durante os primeiros seis jogos da temporada 2024-2025, he tem 37 recepções para 392 jardas e 3 touchdowns. O ativo ofensivo quer contribuir para uma equipe muito talentosa liderada pelo quarterback CJ. Stroud e um muito talentoso Joe Mixon na posição de running back.

Os texanos buscam ir fundo nos playoffs depois de uma ótima temporada 2023-2024 que chegou ao fim na Rodada Divisional, quando perderam para o mais experiente Baltimore Ravens.

Atualmente, o Houston Team está na primeira colocação da AFC South com um recorde de 5-1.