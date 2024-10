A estrela do reggaeton El Taiger permanece em estado crítico após levar um tiro na cabeça

José “El Taiger” Carbajal está agarrado à vida em um hospital de Miami… dias depois que a estrela do Reggaeton foi encontrada com um tiro na cabeça, na traseira de um Mercedes-Benz no bairro de Allapattah, na cidade.

Chefe de Polícia de Miami Manuel A. Morales deu uma atualização na sexta-feira… dizendo à mídia que o homem de 37 anos permanece em estado “muito” crítico após ser submetido a uma cirurgia… e sua investigação sobre o crime brutal está em andamento.

As autoridades suspeitam que José pode ter sido baleado em outro lugar e depois levado até aquele local e abandonado… a poucos quarteirões do vizinho Jackson Memorial Health Hospital.

Além da cena do crime encharcada de sangue dentro do carro… a polícia inexplicavelmente encontrou 2 botijões de gasolina vermelhos no porta-malas, segundo as autoridades.

De acordo com os registros do tribunal do condado de Miami-Dade citados por notícias locais … o músico teve 2 processos criminais abertos durante o verão … um por assalto à mão armada e agressão, e outro por contravenção de resistência a um policial.