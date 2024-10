A estrela do TikTok, Taylor Rousseau Grigg, comemorou aniversário de casamento de 1 ano antes de morrer

Taylor Rousseau Grigg e marido Cameron Grigg comemorou um importante marco no casamento apenas 2 meses antes do falecimento inesperado da estrela do TikTok.

Em agosto, a personalidade da Internet postou uma montagem romântica de seu casamento com Cameron, compartilhando que o casal havia completado 1 ano de casamento.

A doce homenagem contou com imagens de seu grande dia… incluindo fotos de Taylor com suas damas de honra, ela andando pelo corredor e até mesmo um vislumbre de seus votos um ao outro.

Ela escreveu ao lado do upload… “Feliz um ano para nós. Eu te amo, Cameron!!

No entanto, os seus bons momentos logo se tornaram trágicos, como Taylor morreu inesperadamente.

Seu marido confirmou seu falecimento no Instagram neste fim de semana… onde aludiu aos problemas de saúde dela no ano passado.

Ele escreveu … “Como isso foi tão repentino e inesperado, não temos nada em ordem financeiramente. Taylor entrou e saiu do hospital desde que nos casamos, o que afetou nossa situação financeira.”

Cameron não compartilhou a causa exata da morte, entretanto.

No entanto, em agosto, Taylor já havia abordado suas dificuldades de saúde de uma forma TikTok … em que ela disse que estava “se sentindo como [she] ia morrer” depois de receber seu diagnóstico não revelado no ano passado.

Ela acrescentou na época… “Estou infeliz com as circunstâncias em que meu corpo se encontra, mas estou pagando as consequências de minhas próprias ações por fazer meu corpo passar por mais do que ele poderia suportar”.

Taylor tinha apenas 25 anos.