A estrela do TikTok, Taylor Rousseau Grigg, foi colocada para descansar em um funeral ‘lindo’

Taylor Rousseau Grigg – a estrela do TikTok que morreu tragicamente na semana passada – foi sepultada… com seu marido chamando a cerimônia de “linda” nas redes sociais.

O influenciador, que faleceu há pouco mais de uma semana – foi sepultada na sexta-feira, seu marido Cameron disse… compartilhando a foto de um caixão branco com um arranjo floral combinando com sua história no IG.

Cameron escreveu: “Era uma linda princesa”, seguido por um coração branco na foto. Ele tocou a música “Here Without You” do 3 Doors Down sobre a imagem.

Como dissemos a vocês… TRG faleceu na sexta-feira passada – com Cameron revelando que seu falecimento foi “repentino e inesperado”, acrescentando que o ano passado foi incrivelmente difícil para Taylor.

No início desta semana, um representante da família disse HOJE que ela faleceu devido a complicações relacionadas a Doença de Addison e asma. De acordo com a Clínica Mayo, a doença de Addison é um distúrbio raro que ocorre quando as glândulas supra-renais não produzem hormônios aldosterona e cortisol em quantidade suficiente.



Reproduzir conteúdo de vídeo





08/08/24 TikTok/@itstaylorrousseau

Rousseau se abriu sobre seus problemas de saúde em agosto… dizendo aos fãs online que ela sentia tantas dores que em alguns dias desejava estar realmente morta. Ela tinha 25 anos.