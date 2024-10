A estrela pornô Richelle Ryan diz que Donald Trump seria bom para a indústria do cinema adulto

TMZ. com

Estrela pornô Richelle Ryan diz que as pessoas na indústria de filmes adultos precisam dar seu apoio Donald Trump para presidente… porque ela diz que ele pode fazer a indústria pornográfica crescer novamente.

Conversamos com a criadora de conteúdo OnlyFans na quinta-feira em Los Angeles… e perguntamos a ela por que parece que algumas estrelas pornôs estão apoiando DJT enquanto outras apelam para os homens, implorando-lhes que votem em outra pessoa.

Richelle diz que as pessoas na indústria do cinema adulto parecem se conectar com Trump “porque acham que ele fará o dinheiro fluir novamente… colocando mais dinheiro nos bolsos dos espectadores de pornografia para que possam enfiá-lo nas calcinhas virtuais dos artistas”.