A ex-namorada de Diddy, Yung Miami, pediu à TikToker para assinar óleo para bebês

A ex-namorada de Diddy, Yung Miami, estava saindo da festa de aniversário de Saucy Santana no Opium Nightclub de Atlanta na noite de sexta-feira, quando um TikToker atrevidamente perguntou se ela poderia autografar uma garrafa de óleo de bebê – tudo capturado em um clipe que circulou online.

Você pode dizer que Yung Miami estava não impressionada – ela abriu a janela e continuou com sua noite, enquanto um homem do lado de fora, provavelmente um segurança, entrou, dizendo ao ventilador para mantê-lo funcionando.

O TikToker disse ao TMZ que imaginou que YM estaria na festa e, com certeza, ela estava – autografando fotos e itens para os fãs. Mas quando ele pegou o óleo de bebê e pediu um autógrafo, as coisas mudaram e ela superou bem rápido.

Como o TMZ relatou anteriormente, documentos judiciais abertos após a prisão de Diddy revelam que 1.000 frascos de óleo para bebês foram apreendidos durante as batidas de março em suas casas em Miami e Los Angeles – então não é de admirar que Yung Miami não estivesse sentindo aquele pedido de autógrafo!

Lembre-se, Yung se abriu sobre seu relacionamento com Diddy em agosto, esclarecendo que ele nunca fez contato físico com ela quando eles namoraram, ao contrário de Cassie. Ela também mencionou que o relacionamento deles foi mutuamente benéfico, impulsionando as carreiras de ambos.