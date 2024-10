A ex-técnica do USWNT, Jill Ellis, recebeu um acordo separado de igualdade de remuneração

Após o acordo da Federação de Futebol dos EUA sobre um processo de igualdade salarial com jogadoras da seleção feminina dos EUA em 2022, a organização chegou a um segundo acordo financeiro, anteriormente não divulgado, com a ex-técnica do USWNT, Jill Ellis, que havia ameaçado com um litígio por receber menos do que ela homólogos da seleção masculina, disseram à ESPN várias fontes familiarizadas com o acordo.

O acordo veio na sequência de jogadores do USWNT resolverem seu processo de igualdade de remuneração contra o USSF em fevereiro de 2022 por US$ 24 milhões. Três meses depois, a Associação de Jogadoras da Seleção Feminina dos EUA, o sindicato que representa as jogadoras do USWNT, negociou com sucesso um acordo coletivo de trabalho histórico com o USSF, no qual as jogadoras eram pagas de forma equitativa com as da USMNT.

Nessa época, Ellis ameaçou processar o USSF se isso não a compensasse ainda mais por seu tempo como técnica do USWNT, que durou de 2014 a 2019 e incluiu dois títulos da Copa do Mundo.

Fontes disseram à ESPN que houve resistência entre alguns membros do conselho de administração em chegar a um acordo com Ellis, especialmente considerando que após sua renúncia como técnica do USWNT, Ellis recebeu um total de US$ 442.598 do USSF para ser uma “Embaixadora/Ex-Chave Funcionário”, de acordo com uma declaração fiscal do USSF para o ano fiscal de 2021.

Mas, disseram as fontes, o desejo de evitar outra batalha pública sobre a igualdade de remuneração – neste caso com um treinador altamente respeitado e bem-sucedido -, bem como o facto de o seguro pagar parte do acordo, venceram.

Fontes disseram à ESPN que, na primavera de 2022, o conselho do USSF autorizou seus representantes legais a aceitarem mais de US$ 1 milhão. Outra fonte disse à ESPN que o acordo final ultrapassou US$ 1 milhão, embora devido à natureza confidencial do acordo, não haja registro explícito de um pagamento a Ellis no Formulário 990 do IRS da federação para o ano fiscal de 2023. Múltiplas fontes indicaram que o montante do acordo foi incluído nas rubricas relacionadas com as despesas legais do USSF.

No ano seguinte, Ellis assumiu o cargo de presidente do San Diego Wave da NWSL.

Um porta-voz do futebol dos EUA disse à ESPN: “Não discutimos questões trabalhistas”. Ellis não fez comentários.

Jill Ellis liderou o USWNT na conquista consecutiva de títulos da Copa do Mundo Feminina em 2015 e 2019. Imagens de Elsa/Getty

O fato de Ellis ter ganhado consideravelmente menos do que seus colegas homens durante seu tempo como técnica do USWNT não está em discussão. Para o ano fiscal de 2020, que cobriu o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020, Ellis ganhou US$ 746.623 em remuneração total, com seu salário base totalizando US$ 516.352. Ela também ganhou um bônus de US$ 202.000 por liderar o USWNT na Copa do Mundo Feminina FIFA 2019, o segundo triunfo na Copa do Mundo supervisionado por Ellis.

Em contraste, para o ano fiscal de 2020, o então técnico principal do USMNT, Gregg Berhalter, recebeu US$ 1.329.492 em remuneração total, sendo US$ 1.222.710 disso em salário base.

A disparidade foi ainda mais pronunciada no início do mandato de Ellis. Para o ano fiscal de 2016, que decorreu de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016 – um período que coincidiu com seu primeiro triunfo na Copa do Mundo Feminina – a remuneração total de Ellis foi de US$ 327.332, que incluiu um bônus de US$ 90.000.

No mesmo período, a remuneração total do então técnico do USMNT, Jurgen Klinsmann, foi de US$ 3.076.594. Klinsmann também ocupou o cargo de diretor técnico do US Soccer nesse período.

Não está claro até que ponto o acordo com Ellis teve um efeito cascata nas negociações subsequentes com os treinadores das seleções nacionais. O Formulário 990 do IRS para o ano fiscal de 2024, o último ano em que Vlatko Andonovski atuou como técnico do USWNT, ainda não foi divulgado. O ano fiscal de 2023 viu sua remuneração total atingir US$ 448.485.

A Forbes informou que o salário da atual técnica do USWNT, Emma Hayes, é de cerca de US$ 1,6 milhão, semelhante ao que Berhalter ganhou durante o ano mais recente de seu contrato. De acordo com o Formulário 990 do IRS mais recente do USSF, durante o ano fiscal de 2023, Berhalter ganhou US$ 2,3 milhões, que incluiu um bônus de US$ 900.000 pela qualificação do USMNT para a Copa do Mundo de 2022.

Uma fonte do USSF disse que a compensação de Hayes era o que era necessário para afastá-la do Chelsea, da Superliga Feminina da Inglaterra. Mas outras fontes, todas as quais pediram para permanecer anônimas porque não estavam autorizadas a discutir publicamente questões de compensação da federação, disseram que o acordo de Ellis teve um efeito nas negociações.

A questão da remuneração dos dirigentes das seleções nacionais voltou a surgir após a contratação de Mauricio Pochettino como técnico da USMNT no mês passado.

Fontes disseram à ESPN que o salário base de Pochettino será de US$ 6 milhões por ano, com doadores privados recebendo parte desse valor. O Chelsea também pagará a Pochettino pouco mais da metade dos US$ 14 milhões que ele devia pelo restante de seu contrato quando deixou o clube da Premier League no início deste ano.

Isto levou a dúvidas sobre se a remuneração de Hayes seria ajustada para corresponder à de Pochettino. Mas várias fontes da federação disseram à ESPN que este não é o caso. Não existe um estatuto da federação nem uma política do conselho que exija que os treinadores da USMNT e da USWNT recebam o mesmo pagamento.

Quanto a Ellis, embora permaneça no cargo de presidente do Wave, ela atualmente se encontra no centro de uma questão jurídica separada envolvendo sua gestão no clube.

Em julho, após acusações de criação de um ambiente de trabalho tóxico, Ellis abriu um processo por difamação contra Brittany Alvarado, ex-gerente de vídeo e criação da equipe. Isto foi seguido por uma ação movida por cinco ex-funcionários da Wave contra o clube e a NWSL, alegando múltiplas formas de discriminação, assédio sexual, retaliação e demissão injusta. Ellis não é citada como réu no novo processo, embora seja mencionada o tempo todo.