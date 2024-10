A família de Jennifer Lawrence cresce: esperando o bebê número dois

EUum anúncio encantador que deixou os fãs entusiasmados, Jennifer Lawrence está grávida com seu segundo filho. A notícia foi confirmada por um representante da estrela, compartilhada em um Voga artigo e através de seu Instagram no domingo.

Um novo capítulo na vida familiar

Jennifer Lawrence e seu marido, Cooke Maroney, que se casaram em 2019, já têm um filho animado de dois anos chamado Cy. “Parabéns para Jennifer Lawrence! A atriz vencedora do Oscar dará as boas-vindas ao seu segundo filho com o marido, galerista de arte, Cooke Maroney,”Vogade post comemorado.

Cena classificada como X de Jennifer Lawrence em seu filme ‘Sem ressentimentos’

Conhecida por suas atuações poderosas em filmes como ‘O Lado Bom da Vida’ e ‘Jogos Vorazes’, Lawrence é não apenas focando em sua família, mas também expandindo sua carreira por trás das câmeras. Sua produtora, ‘Excellent Cadaver’, dedica-se à criação de documentários que destacam as questões femininas e as causas sociais.

Enquanto ela se prepara para esta nova adição, os fãs não podem evitar sinto que os temas da família e da maternidade ressoam mais do que nuncaespecialmente após o recente lançamento de seu filme ‘Zurawski v Texas’.