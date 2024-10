A família ‘Heartbroken’ de Liam Payne fala enquanto os fãs fazem vigília do lado de fora do hotel

Liam PayneA família de está compartilhando sua dor após a queda fatal do ex-aluno do One Direction na Argentina.

Os entes queridos do falecido cantor divulgaram um comunicado na quinta-feira, um dia depois de Liam cair da varanda de seu quarto de hotel em Buenos Aires, Argentina, e morrer.

Numa nota partilhada com o BBCa família de Liam disse que está “com o coração partido” após a notícia de seu falecimento e está reservando um tempo para lembrar a personalidade e o legado da estrela pop.

Eles escreveram… ​​“Liam viverá para sempre em nossos corações e vamos nos lembrar dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros o melhor que podemos como uma família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível .”

As palavras da família Payne surgem em meio à devastação dos fãs pela morte de Liam na América do Sul… com inúmeros Directioners em vigília do lado de fora do hotel onde ele passou.

Como você pode ver nas fotos, os enlutados lutaram contra as lágrimas e se consolaram enquanto a polícia permanecia no local… investigando os detalhes da queda fatal de Liam.

Como o TMZ relatou anteriormente… Liam estava declarado morto no Hotel CasaSur Palermo localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires. De acordo com a chamada para o 911Liam supostamente teve um colapso enquanto estava embriagado em seu quarto de hotel no 3º andar… onde mais tarde caiu da varanda.

Ele esteve na Argentina apoiando o ex-colega de banda do One Direction Niall Horan em seu show na Movistar Arena. Como namorada de Liam, Kate Cassidyrevelado online… Payne estendeu sua viagem para passar mais tempo na Argentina.