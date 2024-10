A filha da estrela de ‘RHOSLC’ Whitney Rose foi levada às pressas para o hospital em uma ambulância

Estrela de “As verdadeiras donas de casa de Salt Lake City” Whitney Rosa está preocupada com o bem-estar de sua filha… anunciando seu filho adolescente, Bobbie Rosa foi hospitalizado devido a um sério problema de saúde.

A personalidade da Bravo compartilhou a atualização preocupante em sua história no Instagram no domingo à noite, onde ela observou que Bobbie Rose estava atualmente na UTI por causa de “grave exacerbação de asma”.

Whitney deu as boas-vindas a Bobbie com seu marido Justin Rosa em abril de 2010. Mais tarde, ela e Justin tiveram um filho, Brooks em janeiro de 2013.

A família Rose aparece frequentemente no ‘RHOSLC’, com Whitney admitindo na 2ª temporada que lamentava a decisão do marido Justin de fazer uma vasectomia após o nascimento de Brooks.