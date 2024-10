A filha de Bruce Willis não está mais se desconectando do pai em meio à batalha contra a demência

A atriz postou uma série de lindas fotos dela mesma com Bruce no Instagram na segunda-feira… dando aos fãs um vislumbre de seu tempo de qualidade com o A-lister. Na apresentação de slides, Bruce e Tallulah são vistos sorrindo, se abraçando e aproveitando o tempo livre em casa… com TW admitindo que ela já lutou para aceitar a situação de seu pai.