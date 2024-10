A filha de John Amos diz que soube da morte do pai ‘através da mídia’

João Amós filha Shannon está de luto ao lado dos fãs após a morte do ator de “Good Times” … revelando que ela também acabou de saber que seu pai famoso faleceu.

O curandeiro, que John acolheu com a ex-mulher Noel Mickelsonemitiu um comunicado após a notícia do falecimento do ator ter sido divulgada na terça-feira … alegando que ela e sua família souberam da morte dele mais de um mês depois de sua ocorrência.