A filha de Rob Kardashian, Dream, se veste de Kobe Bryant para o Halloween

Rob Kardashianfilha Sonhar está provando ser um grande fã de esportes de Los Angeles… vestindo-se como o falecido Kobe Bryant para o Halloween de 2024.

A estrela do reality show postou o traje de seu filho de 7 anos no Instagram na quinta-feira, deixando claro que a homenagem do pequeno à lenda da NBA recebeu seu selo de aprovação.

No upload, Dream está vestindo a camisa de Kobe, enfeitada com o ouro do Lakers da cabeça aos pés… até mesmo praticando seus lances livres em alguns arremessos.

Rob falou sobre seu visual esportivo, escrevendo a legenda … “Minha filha queria ser Kobe no Halloween e eu não poderia estar mais feliz 🥹😍🏆💜💛🐍🎃👻.”

De acordo com Rob, ele trocou o apelido de sua filha de “feijão sonhador” por “feijão Kobe” … pelo menos para o feriado assustador.

Kris Jennerseu filho reservou um momento para gritar outro time esportivo de Los Angeles – o LA Dodgers – que trouxe para casa o título da World Series Quarta-feira à noite, depois de enfrentar o New York Yankees.

Claro, Rob e Dream não são os únicos Kardashians que entram no espírito natalino. Kourtney Kardashiana famosa rainha residente do Halloween da família, postou uma série de fotos de outubro… uma das quais mostrava seu filho, Rocky Treze Barkervestido com um macacão de morcego.

A irmã mais nova de Rob e Kourtney Kylie Jenner também entrou no espírito natalino… arrasando Fantasia de “Barbarella” de cair o queixo em homenagem à véspera de Halloween.