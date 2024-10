A filha grávida de Eminem, Hailie, revela o sexo de seu primeiro bebê

Hailie e seu marido, Evan McClintock fez uma pequena revelação de gênero no episódio de sexta-feira de seu podcast, “Just A Little Shady”… estourando um balão cheio de confete azul.

Hailie diz que os futuros pais estão super entusiasmados em dar as boas-vindas ao seu filho ao mundo… e ela diz que Evan já está ansioso para ter um “amiguinho” para caçar e jogar golfe.

De sua parte, Hailie diz que ainda vai levar a criança às compras com ela… pelo menos nas corridas da Target.

Como informamos… Eminem revelou que Hailie está grávida na semana passada em um novo videoclipe – com sua filha dando a ele uma camisa personalizada do Detroit Lions com “Vovô” nas costas.