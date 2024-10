À frente do NLDS, Padres dizem que Joe Musgrove precisa de Tommy John

LOS ANGELES – O destro do San Diego Padres, Joe Musgrove, sofreu danos no ligamento colateral ulnar durante sua partida de quarta-feira e em breve será submetido a uma cirurgia de Tommy John, encerrando sua temporada e praticamente descartando-o durante todo o ano de 2025.

Musgrove saiu na quarta entrada de sua partida no jogo 2 da série de wild card dos Padres, após bolas curvas consecutivas de 70 mph para o homem da primeira base do Atlanta Braves, Matt Olson. Uma ressonância magnética inicial não mostrou mais danos à sua UCL, mas um acompanhamento na quinta-feira, depois que a inflamação diminuiu, revelou uma ruptura suficiente para justificar a cirurgia.

“Estou arrasado por não terminar o que começamos inicialmente”, disse Musgrove na sexta-feira, antes que o resto de sua equipe treinasse no Dodger Stadium antes da Série da Divisão da Liga Nacional. “Não estou tão preocupado com o trabalho, com a reabilitação ou com as folgas. Sei como trabalhar duro. É apenas uma questão de aceitar o fato de que isso é tudo para mim.”

A ausência de Musgrove no resto de outubro provavelmente significa que Martin Perez, que postou uma ERA de 3,46 em 10 partidas desde que foi adquirido antes do prazo de negociação, saltará para a rotação pós-temporada dos Padres.

Os Padres começarão com Dylan Cease no Jogo 1 no sábado, Yu Darvish no Jogo 2 no domingo e Michael King quando a série mudar para San Diego para o Jogo 3 na terça-feira. Perez parece ser a escolha lógica para iniciar um possível Jogo 4.

“Definitivamente não estaríamos aqui se não fosse por Joe Musgrove”, disse o gerente geral do Padres, AJ Preller. “Ele está obviamente muito decepcionado; todos naquela sala sentem pena dele. Muitos caras se destacaram este ano. E agora serão necessários outros caras da equipe para se apresentarem, porque é definitivamente um grande golpe.”

Musgrove fez duas viagens separadas para a lista de lesionados por causa de problemas decorrentes de esporas ósseas no início desta temporada, perdendo cerca de três semanas em maio, fazendo duas partidas como titular e indo para a prateleira novamente. A segunda dose de IL de Musgrove foi seguida por um aumento mais deliberado, uma injeção de plasma rico em plaquetas para promover a cura e um ligeiro ajuste de administração para aliviar um pouco o estresse do cotovelo direito. Mas as ressonâncias magnéticas no verão também mostraram alguns danos à sua UCL e que “era uma espécie de questão de tempo” até que ocorresse uma ruptura, disse Musgrove.

Musgrove acrescentou: “A escrita estava na parede para mim com a lesão”.

Musgrove, 31, teve uma das melhores corridas de sua carreira ao retornar em meados de agosto, postando um ERA de 2,15 com 57 eliminações e oito caminhadas em 50⅓ entradas em suas últimas nove partidas na temporada regular. Musgrove entrou em outubro acreditando que conseguiria sobreviver por pelo menos mais um mês. Ele subiu ao monte no Petco Park na quarta-feira sentindo-se normalmente, até que começou a sentir um aperto no cotovelo direito após o terceiro turno de trabalho. Ele voltou para o topo da quarta sem saber o que esperar.

“Eu estava apenas tentando passar por cima da base e sair do inning”, disse Musgrove. “Eu não sabia necessariamente que era uma lesão na UCL, mas era algo que eu não tinha sentido antes, a tal ponto que acho que foi a primeira vez na minha carreira que saí de um monte.”

Musgrove, assinado até 2027, disse que não agendou a cirurgia nem decidiu qual médico irá realizá-la, mas espera realizá-la “mais cedo ou mais tarde”.

Ele também planeja estar perto de seus companheiros de equipe enquanto durar a corrida.

“É uma pena que ele não esteja lá, em termos de desempenho”, disse Cease. “Mas ele é uma grande parte do nosso clube e um líder. Ele estará conosco de outras maneiras.”