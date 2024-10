A guarda do Lynx, Courtney Williams, pronta para os holofotes das finais da WNBA

NOVA IORQUE – Courtney Williams uma vez brincou dizendo que foi um grande momento quando sua mãe, Michele Williams, admitiu que Courtney era a melhor jogadora de basquete da família.

Isso aconteceu há mais de uma década, quando a guarda do Minnesota Lynx quebrou o recorde de pontuação de sua mãe em um único jogo na Charlton County High School, em Folkston, Geórgia, cerca de 64 quilômetros ao norte de Jacksonville, Flórida.

Williams vem preenchendo aros há muito tempo: no sul da Flórida, no basquete universitário, depois na WNBA, começando como escolha de primeira rodada do draft em 2016. Ela está jogando nas finais da WNBA pela terceira vez.

Mas o maior palco da Williams veio na quinta-feira, quando o Lynx completou um rali improvável para vencer o jogo 1 das finais da WNBA por 95-93 na prorrogação sobre o New York Liberty. Williams fez 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências.

Ela acertou o arremesso da noite – uma cesta de 3 pontos faltando 5,1 segundos para o fim do tempo regulamentar – e depois o lance livre que se seguiu para selar uma jogada de quatro pontos. De acordo com o Elias Sports Bureau, foi a primeira vez que um time assumiu a liderança em uma jogada de quatro pontos nos 10 segundos finais de qualquer jogo na história da WNBA.

O Lince precisava de um período extra para garantir a vitória. Mas se Minnesota conquistar o título de 2024 – o que seria um quinto recorde da WNBA para a franquia e o primeiro para Williams – sua chance será talvez a maior de todos os tempos.

“Não sei onde está”, disse Williams. “Isso é [No. 1] agora porque estamos aqui. Gosto de estar onde meus pés estão plantados.”

Williams tem uma média de 5,6 assistências por jogo para o Lynx, o recorde da equipe, em oito jogos da pós-temporada. Ela também ocupa o segundo lugar no clube em pontos por jogo (14,9) e está arremessando 58,8% (10 de 17) de fora do arco (em comparação com 33,3% na temporada regular).

Resumindo, ela é uma jogadora com a efervescência confiante de uma artilheira nata. Quanto maiores as apostas, mais disposta ela estará a fazer isso.

“Courtney já existe há algum tempo”, disse a técnica do Lynx, Cheryl Reeve. “Ela esteve em jogos finais e sabe que seu time precisava que ela fosse agressiva.”

Selecionado em 8º lugar pelo Phoenix Mercury no draft de 2016, Williams foi escolhido atrás de jogadores como as estrelas do Liberty Breanna Stewart (nº 1) e Jonquel Jones (nº 6). Ela esteve no Mercury por um breve período em sua temporada de estreia antes de ser negociada com o Connecticut Sun. Williams e o Sun avançaram para as finais da WNBA de 2019, mas perderam para o Washington Mystics.

Em 2020, Williams foi negociada novamente, desta vez para o Atlanta Dream, e ela produziu suas duas temporadas de maior pontuação – 14,6 PPG em 2020 e 16,5 PPG em 2021.

Mas depois da temporada de 2021, surgiu online um vídeo de Williams e outros jogadores do Dream envolvidos em uma briga fora de um clube de Atlanta em maio de 2021. Williams então discutiu a altercação em um vídeo do YouTube que logo foi excluído, e ela posteriormente se desculpou nas redes sociais. O Sonho optou por não trazê-la de volta.

Em fevereiro de 2022, Williams assinou um contrato de um ano com Connecticut e fez parte da equipe WNBA Finals do Sun que perdeu para o Las Vegas Aces. Ela jogou pelo Chicago Sky na última temporada.

Williams está com sua quinta franquia em nove temporadas na WNBA, mas parece se sentir em casa em Minnesota.

“Essas pessoas com quem estou, acreditamos muito umas nas outras”, disse Williams na quinta-feira. “É uma loucura, cara. Estou feliz por estar aqui.”

Williams e a atacante Alanna Smith chegaram ao Lynx nesta temporada como agentes livres de Chicago. Ambos tiveram avanços no ano passado com o Sky. Para Smith, 2023 foi a prova de que ela poderia ser uma titular eficaz na liga.

jogar 2:08 Andraya Carter analisa a vitória de retorno do Lynx contra o Liberty Andraya Carter se junta a Scott Van Pelt para discutir como o Minnesota Lynx superou um déficit de 18 pontos para vencer o jogo 1 do Liberty nas finais da WNBA.

A elevação de Williams veio em uma área mais específica: o passe. Ela teve uma média de 6,3 assistências, a maior em sua carreira, em 2023. Essa habilidade de jogo se destacou para Reeve na agência livre como algo que o Lynx realmente precisava. Minnesota teve média de 19,4 assistências em 2023, sexto lugar na liga. Nesta temporada, o Lynx liderou a WNBA com 23,0 assistências por jogo. Williams teve uma média de 5,5, a melhor da equipe.

Reeve, que treinou quatro times do campeonato de Minnesota comandados pela armadora do Naismith Hall of Fame, Lindsay Whalen, disse que este time do Lynx é um dos melhores que ela já teve na movimentação da bola.

“Estamos muito acima de qualquer time que treinei para um campeonato de pick-and-roll”, disse Reeve. “O jogo evoluiu muito. Somos completamente diferentes dessas equipes. O arremesso de três pontos não era o ponto forte dessas equipes.”

Tradicionalmente, isso não tem sido um ponto forte para Williams na WNBA, mas ela se destacou em grandes momentos por trás do arco.

Ela teve média de menos de uma cesta de 3 pontos por jogo em sua carreira; seu recorde da temporada é 47 em 2023. Este ano, ela fez 23 arremessos de 3 pontos na temporada regular, mas fez 10 em oito jogos dos playoffs. Dois deles aconteceram no jogo 1 das finais, o segundo na prorrogação, depois que Nova York reduziu a vantagem para um faltando 1:16 para o fim.

Foi esse tipo de noite para Williams. Seja ela acertando arremessos importantes ou fazendo o passe certo ou interagindo com seu pai e fã número 1, Don Williams, nos bastidores, Courtney está fazendo o que ela mais ama.

“Também temos um círculo muito unido com nossas famílias envolvidas”, disse Williams. “Nós nunca desistimos.”