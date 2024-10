A história por trás da ascensão de Chris Olave com o Saints

METAIRIE, Louisiana – Chris Olave nem sempre soube o que significava ser o receptor número 1.

Ele sabia como fazer jogadas em momentos importantes e acumular estatísticas, compilando temporadas consecutivas de recepção de 1.000 jardas para o New Orleans Saints em seus primeiros dois anos. Mas Olave também passou esses anos à sombra do veterano Michael Thomas, o Jogador Ofensivo do Ano da NFC de 2019, cujas últimas quatro temporadas foram prejudicadas por lesões.

Olave contou com a experiência de Thomas no início de sua carreira, mas após a dispensa do veterano em março, ficou claro que a equipe confiaria muito em Olave no futuro. Agora com 24 anos e entrando no meio de sua terceira temporada – a primeira sem Thomas – Olave quer que confiem em todos os aspectos de seu jogo.

Ele passou a entressafra trabalhando em suas deficiências com a intenção de se tornar um verdadeiro recebedor número 1. Olave queria se tornar um bloqueador mais durável e confiável. Ele se preparou para essas responsabilidades trabalhando sua força na sala de musculação e também assistiu a clipes de seu bloqueio para encontrar maneiras de melhorar depois de admitir que parecia “fraco” nessa área.

Toe Tap Olave para 6 📺 FOX pic.twitter.com/w4nFlLYwaf – Santos de Nova Orleans (@Santos) 22 de setembro de 2024

“Eu só quero ser um recebedor de todas as jogadas”, disse Olave. “… Sinto que nos primeiros anos, saí em jogadas de corrida. Todo mundo sabia que seria uma corrida. Então, eu só quero estar lá. Mesmo nas jogadas de corrida, confie em poder para fazer blocos. Apenas dando o próximo passo no meu jogo.”

O Saints (2-2) espera que Olave faça grandes jogadas quando tentar encerrar uma derrapagem de dois jogos contra o Kansas City Chiefs (4-0) na noite de segunda-feira (8h15 ET, ESPN).

“Quando Mike estava aqui… foi aquela transição de Chris que estava começando a atingir os alvos número 1, todo esse tipo de coisa. Foi diferente”, disse o quarterback Derek Carr no campo de treinamento. “Mas chegando neste ano, ele sabe… Em sua cabeça, ‘Toda bola é minha.’ Cada jogada que é chamada, ele deve sentir: ‘Estou conseguindo aquela coisa.’

Olave mostrou sua habilidade de fazer grandes recepções faltando pouco mais de dois minutos para o final da derrota na semana 3 para o Philadelphia Eagles. Ele atravessou o canto da end zone, gaguejou e arrastou os dedos dos pés para baixo para garantir um touchdown antes que os Eagles voltassem para vencer no minuto final do jogo.

Esses foram os tipos de momentos que Olave imaginou quando foi selecionado em 11º lugar no draft de 2022 no estado de Ohio. Mas ele não considerou muito além disso quando entrou na liga aos 21 anos.

“Foi assim que eu fui no começo”, disse Olave. “… Achei que era apenas conseguir pegar passes, pegar touchdowns.”

Já houve sinais de que Olave deu um salto. Ele pegou oito passes para 87 jardas, o melhor da temporada, e converteu duas terceiras descidas no final para dar ao Saints uma chance na derrota por 26-24 para o Atlanta Falcons na semana passada. Olave, que lidera o time com 20 recepções para 265 jardas e um touchdown, considerou esse tipo de desempenho “o padrão” desde seus dias como Buckeye.

Mas seu novo padrão também inclui o que ele exibiu contra os Falcons: um bloqueio que permitiu ao running back Alvin Kamara ganhar 7 jardas e uma recepção contestada de 33 jardas que foi cancelada por causa de uma penalidade de um companheiro de equipe.

Olave fez todas essas coisas enquanto jogava 58 snaps com uma lesão no tendão da coxa.

“Não há vitórias morais, mas isso é definitivamente positivo para nós no futuro”, disse Carr após a derrota. “Sua coragem e resistência. É isso que precisamos do nosso número 1, e ele nos deu isso.”

O recebedor do Saints, Chris Olave, tem 20 recepções para 265 jardas e um touchdown no confronto do time ‘Monday Night Football’ contra o Chiefs. Foto de Gus Stark/Getty Images

OLAVE NÃO ESTAVA PENSANDO sobre o bloqueio na derrota por 26-9 para o Tampa Bay Buccaneers na semana 4 da temporada passada. Em vez disso, ele ficou frustrado depois de receber um passe de 4 jardas.

Ele disse que expressou sua frustração nos bastidores. Vários companheiros o puxaram para o lado para corrigir sua atitude e aconselhá-lo.

“Caras mais velhos me dizem que isso é natural [to] tenho jogos ruins”, disse Olave neste verão. “Mas apenas tendo o padrão que tenho para mim e a expectativa que tenho para mim mesmo, às vezes fica difícil. … Deixar para lá e voltar para o próximo jogo é algo que aprendi no ano passado.

Olave admitiu que fez a abordagem errada, mas isso não foi uma panacéia para o resto da temporada. Ele foi criticado publicamente pelo técnico do Carr and Saints, Dennis Allen, três semanas depois por sua jornada contra o Jacksonville Jaguars. Carr foi capturado gritando com Olave durante a transmissão, e Allen disse na semana seguinte que não percorreu o percurso até o fim. Olave também foi preso sob suspeita de direção imprudente alguns dias depois do jogo.

“Sinto que estávamos clicando nos primeiros jogos do ano e depois caímos um pouco”, disse Olave. “Nos últimos cinco jogos, sinto que estávamos nos dando bem, mas isso aconteceu no ano passado”.

Olave teve três jogos de recepção de 100 jardas em seus últimos seis jogos da temporada. Carr disse que pensou que eles finalmente estavam sincronizados na derrota na semana 13 para o Detroit Lions, quando Olave improvisou sua rota como se soubesse exatamente o que Carr estava pensando.

“Enquanto eu estava jogando, ele começou a sentar [the route] abaixo. Eu perfurei na janela, ele pegou e dividiu em cerca de 20 metros”, disse Carr. “E eu pensei, ‘Caramba, isso pode ficar muito divertido.’ … O fato de ele ter visto da mesma maneira que eu é difícil para os receptores.”

Olave disse que se envolveu na ideia de ser o recebedor número 1 e tentar pegar todos os passes. Agora, ele sente que ele e seu companheiro de equipe Rashid Shaheed, que tem 15 recepções para 252 jardas e dois touchdowns, compartilham o título número 1. Olave entrou na Semana 5 em 15º lugar em jardas recebidas e Shaheed empatou em 16º.

“Foi apenas um crescimento [experience]. Eu era jovem”, disse Olave. “…Nem sempre vai acontecer no meu caminho, mas enquanto estivermos vencendo, estou fazendo meu trabalho. Essa é a única coisa que posso controlar.”

Quando Olave recebeu dois passes contra o Carolina Panthers na abertura da temporada, não houve expressão de frustração, marcando uma mudança em seu processo de pensamento no final da temporada passada.

“As pessoas não permanecem as mesmas”, disse o técnico dos wide receivers, Keith Williams. “Ele se concentrou nesse tipo de crescimento nessa área. E ele tem [grown]. Ele não vacilou. Ele estava animado com o plano para todos os outros. Ele estava animado com a maneira como ele bloqueia.”

“Eu só quero ser um receptor de todos os tipos”, disse Olave. AP Foto/Gerald Herbert

OLAVE DECIDIU “reprogramar” sua mentalidade quando ele começou a entressafra de 2024, depois que o Saints contratou o coordenador ofensivo Klint Kubiak.

O esquema ofensivo de Kubiak envolve mais responsabilidades de bloqueio do wide receiver, a fim de disfarçar as tendências ofensivas das defesas adversárias. Olave disse que o bloqueio era uma de suas maiores fraquezas porque não estava acostumado a fazê-lo.

“Estou acostumado a pegar a bola, correr a bola, marcar touchdowns”, disse Olave no início deste verão. “Mas isso não tem funcionado para nós no que diz respeito à coluna vencedora nos últimos dois anos.”

O esquema depende do estabelecimento da corrida, e o Saints ficou empatado em primeiro lugar nas tentativas de corrida nas primeiras quatro semanas da temporada.

“Muito sucesso em nosso jogo corrido, em particular, tem sido o jogo de nossos wide receivers. O bloqueio tem sido excelente”, disse o técnico de linha ofensiva John Benton. “Não apenas o bloqueio, mas apenas as coisas bobas, como as falsas varreduras a jato. Eles correm com convicção e fazemos questão de mostrar o quanto eles estão influenciando a defesa o tempo todo.”

Olave se comprometeu com seu trabalho. Ele se lançou em um bloqueio contra os Panteras, foi derrubado no processo e derrubou três jogadores de defesa no caminho para um ganho de 17 jardas para Kamara.

“A disposição de Chris de jogar seu chapéu lá em uma corrida do lado fraco e eliminar três caras. … O homem fez a jogada do dia ao fazer aquele bloqueio naquela corrida”, disse Carr na semana seguinte.

Nesse mesmo jogo, os bloqueios de Olave e do centro Erik McCoy abriram caminho para o running back Jamaal Williams marcar em uma corrida de 14 jardas. Olave seguiu na semana 2, bloqueando seu homem apenas o tempo suficiente para Kamara chegar à end zone na vitória sobre o Dallas Cowboys.

Ele não só conseguiu provar sua confiabilidade no jogo corrido, mas também impressionou Kubiak com sua disponibilidade no campo de treinamento.

“Ele foi nosso homem de ferro no campo de treinamento. Ele não perdeu nenhum treino”, disse Kubiak. “… Ele é um dos muitos que fez tudo o que pedimos e sabe que há muito mais no tanque para ele.”

O ABRAÇO DE OLAVE “o trabalho sujo” não passou despercebido.

“Ele está lá conseguindo recepções cedo, depois do treino, repetições extras depois do treino com os quarterbacks”, disse o recebedor novato Bub Means. “Eu tenho seguido essa rotina, mas ele é uma escolha de primeira rodada do draft… e ele ainda está trabalhando duro. Então isso me mostrou, olha, o melhor no ramo, ainda fazendo isso.”

Também chegou num momento de mudanças generalizadas. Keith Williams, 53, foi contratado como treinador de wide receivers para fornecer o que Allen descreveu como um tipo de liderança de “figura paterna”.

Thomas foi libertado em março, deixando Olave e Shaheed como veteranos na sala. Os Saints também contrataram Cedrick Wilson Jr. Adam Schefter, membro da ESPN, relatou na semana passada que os Saints estavam na pequena lista dos Raiders de Davante Adams de times para os quais ele gostaria de ser negociado. Adams tocou com Carr em Fresno State e em Las Vegas. Embora Adams e Olave joguem principalmente ao ar livre, ambos tiraram fotos do slot este ano e provavelmente poderiam se misturar e combinar se fossem emparelhados.

Olave deu crédito a Thomas por seu desenvolvimento e disse que ajudou a empurrá-lo para a barreira de novato em 2022. Thomas ficou limitado a 13 jogos nas últimas duas temporadas por causa de lesões, mas deixou um legado depois de conseguir um recorde da NFL de 149 passes para o Santos em 2019.

Quando Thomas foi solto, não havia dúvida de que Olave era o cara principal no futuro. Ele aceitou a responsabilidade e silenciosamente se tornou alguém que outros receptores tentam imitar.

“O que pude ver desde o primeiro dia é o quão duro ele trabalha. Ele é realmente dedicado ao seu ofício”, disse o recebedor novato Mason Tipton. “Ele está nos jarros [machine]. Ele está fazendo um trabalho de velocidade extra. Ele está assistindo filme. Às vezes você pode não esperar isso de um wide receiver 1. Você pode pensar que eles simplesmente navegam. Mas ele trabalha duro.”

Olave ressaltou que ele é apenas um ano mais velho que Means e tem a mesma idade de Tipton. Mas se Olave tiver a chance de estabelecer um novo padrão este ano, ele certamente irá aproveitá-la.

“Aprendi isso na Ohio State ainda jovem e acabei de trazer isso para cá”, disse ele. “… eu sei que não sou muito falador, mas apenas tento dar o exemplo, trabalhar duro e fazer com que todos o sigam.”