A IBF interfere novamente e pode arruinar sonho de Benavidez x Beterbiev

TA Federação Internacional de Boxe (IBF) tem ganhado as manchetes nos últimos meses por retirar os cinturões dos campeões unificados por não enfrentarem seus adversários obrigatórios.

Ambos Canelo Álvarez e Oleksandr Usyk perderam seus títulos mundiais da IBF por não lutarem contra seus oponentes obrigatórios.

Canelo foi ordenado a enfrentar William Sculle o ucraniano deveria lutar Daniel Duboismas ambos rejeitaram esses confrontos.

WBC solicita que Artur Beterbiev lute contra David Benavidez

Antes da tão esperada luta entre Artur Beterbiev e Dmitry Bivol, Maurício Sulaiman do WBC afirmou que o vencedor deve enfrentar David Benavidez como o desafiante obrigatório. Portanto, isso deve ser Beterbievpróxima luta no WBC.

No entanto, a IBF interveio e está a impor o seu desafiante obrigatório para o campeão russo-canadense, que é Michael Eifertum lutador alemão com um recorde de 13-1, de acordo com Michael Bensoneditor em talkSPORT.com.

Se Beterbiev não concorda imediatamente em lutar Zelosoo IBF pode tirar seu título, encerrando assim seu status de campeão indiscutível em 175 libras.

Dmitry Bivol exige revanche com Beterbiev

A controversa vitória de Artur Beterbiev sobre Dmitry Bivol no sábado, 12 de outubro, na Arábia Saudita tomou um rumo legal.

Búfaloda equipe, que inclui muitas figuras do boxe que acreditam que o russo venceu a luta – incluindo o organizador do evento Turqui Alalshikh – solicitou oficialmente através de um advogado que o WBC, WBA, WBO e IBF ordenem uma revanche imediata devido às pontuações questionáveis ​​dos juízes.

A luta foi marcada por 116-112 e 115-112 a favor de Beterbiev, com um juiz marcando um empate por 114-114.

Segundo a agência de notícias russa TASS, Búfalo o próprio está se distanciando do protesto de sua equipe e aguardando a oportunidade de uma revanche.

Caso a revanche seja concretizada, seja por meios legais ou por acordo entre as partes, David Benavidezque estava esperando pela sua primeira disputa pelo título mundial depois Canelo rejeitou lutar com ele na categoria até 168 libras, talvez tenha que continuar esperando por seu desafio oficial contra um campeão.