A influência das redes sociais na imagem de jogadores e clubes de futebol

As redes sociais se tornaram parte obrigatória da carreira profissional dos jogadores de futebol. Além disso, a maioria dos clubes de futebol criaram os seus próprios departamentos de RP e SMM envolvidos no posicionamento dos clubes a na manutenção de páginas no Instagram e no Facebook e desenvolvem planos de conteúdo.

Existem várias razões pelas quais os jogadores de futebol e os clubes devem gerir as suas redes sociais.

Comunicação com fãs

É muito importante que os fãs de futebol interajam com seu time favorito ou jogador específico. Nem todos os jogadores de futebol têm a oportunidade de dar autógrafos ou tirar fotos com torcedores. As redes sociais são uma excelente alternativa para comunicar com os adeptos do futebol, mas, não só. Através deste canal de comunicação você pode aprender muito, como por exemplo:

Como vivem os jogadores de futebol, como passam o tempo fora do jogo;

O que está acontecendo atualmente no clube de futebol;

Em que forma física o jogador se encontra.

Além disso, eventos interativos podem ser organizados em páginas de redes sociais: sorteios, competições, nas quais os torcedores podem participar e receber pessoalmente um presente do jogador de futebol ou de todo o clube.

Tudo isso dá um bom feedback:

Pois aumenta a probabilidade que mais adeptos assistam ativamente aos jogos;

As compras em lojas de torcedores com apetrechos do time aumentam;

Os adeptos se tornam mais ativos no apoio à equipa.

Os clubes mundiais usam ativamente as redes sociais para comunicação. Por exemplo, o clube Manchester City tem dias separados para mídia, quando os jogadores gravam integrações para patrocinadores, participam da filmagem de vídeos para o YouTube e respondem perguntas dos torcedores.

Um acontecimento igualmente impressionante foi a despedida dos citadinos de David Silva. Em homenagem à saída, os craques publicaram diversos conteúdos midiáticos no canal do clube no YouTube. Os torcedores puderam assistir a um pequeno documentário sobre a última partida da Premier League, os melhores momentos de sua carreira esportiva e assim por diante.

Celebração de contratos publicitários com marcas

Com a ajuda das redes sociais, é possível formar a imagem de um jogador que pode ser positivo ou negativo. Tudo depende da apresentação e do estilo de gerenciamento de contas. Por isso, a maioria das marcas, antes de fazer contatos para publicidade, olham os perfis dos jogadores de futebol nas redes sociais e se preocupam não só com a quantidade de inscritos, mas também com a forma como o atleta interage com seu público. Escândalos, declarações rudes, disputas nos comentários: tudo isso pode forçar uma marca a recusar a cooperação com um determinado jogador.

Muitas empresas preferem estabelecer contatos de muito longo prazo com jogadores de futebol, algumas até assinam acordos vitalícios:

Cristiano Ronaldo assinou contrato vitalício com a Nike em 2003 que, segundo alguns especialistas, custou mais de 1.000.000.000 de dólares.

A marca Puma assinou contrato com o futebolista brasileiro Neymar. O jogador receberá 25 milhões de euros anualmente.

Lionel Messi se tornou no rosto da Adidas em 2006 e acabando por se tornar no atleta mais bem pago da história da empresa, já que recebe 27 milhões de dólares por ano.

Mas isso não significa de forma alguma que você deva esquecer a qualidade do jogo e se focar apenas no desenvolvimento da conta do jogador em uma rede social. Os contatos publicitários com marcas são uma ótima opção para ganhar dinheiro quando a carreira esportiva terminar.

Criando sua marca e promoção online

Depois de encerrar a carreira, o jogador de futebol não pode ser apenas o rosto publicitário de uma marca. Além disso, muitos ex-atletas abrem seu próprio negócio, que promovem nas redes sociais. Por exemplo, o jogador de futebol ucraniano Rustam Khudzhamov, após deixar o esporte profissional, criou uma marca para a produção de luvas de jogo usadas por jogadores de futebol.

Procure potenciais candidatos para a vaga de jogador no clube

A mídia social pode ajudar os olheiros a encontrar jogadores em potencial para um clube de futebol. Os possíveis atletas podem postar suas conquistas, prêmios, destaques de suas partidas e outros conteúdos.

Uma rede social separada, DiaGram, foi criada para esse fim. Surgiu em 2008 e se posiciona como um elo entre o jogador e o olheiro que está em busca de jovens talentos.

Conclusão

Concluindo, podemos notar que as redes sociais têm um impacto positivo no desporto profissional e isto é especialmente verdadeiro para jogadores de futebol e para o clube. O uso inteligente das redes sociais permite conquistar um grande público de torcedores ou até mesmo encontrar um novo jogador para o clube e isso é até possível mesmo que os resultados da equipe tenham deixado muito a desejar ultimamente.