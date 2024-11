A influência de Taylor Swift? Travis e Jason Kelce coroaram os apresentadores de podcast mais sexy da PEOPLE

UMA expectativa aumenta para o último episódio de New Heights com Jason e Travis Kelce, As estrelas da NFL e os irmãos de podcasting Travis e Jason Kelce estão comemorando seu título recém-premiado: PEOPLE’s Sexiest Podcast Hosts Alive. A homenagem, determinada por mais de 350.000 leitores, coloca a dupla Kelce à frente de apresentadores populares como Penn Badgley, Josh Peck e TJ Holmes – uma vitória que deixou os fãs entusiasmados, especialmente à luz do relacionamento altamente divulgado de Travis com Taylor Swift.

“Quem são esses outros caras?”

Reagindo às notícias em seu podcast recente, o entusiasmo e o humor dos irmãos brilharam. “Estamos oficialmente, entre aspas, não sou eu que estou dizendo isso, ‘os apresentadores de podcast mais sexy do mundo’, de acordo com a revista PEOPLEa enquete dos leitores”, Travis anunciou brincando. Jason respondeu com um divertido: “Oh, legal!” antes de acrescentar brincando: “Quem são esses outros caras?” enquanto ria de seus colegas indicados.

Jason e Travis Kelce apresentam uma prévia de seu novo álbum de Natal: humor musical e surpresas

Em um momento que os fãs adoraram, Travis provocou seu irmão, dizendo: ‘Então, um monte de gente votou em quem eram os podcasters mais sexy, e com certeza o idiota sexy Jason Kelce venceu para todos, como sempre.’

“Swifties” de Taylor Swift atrai novos ouvintes

Os irmãos Kelce, que hospedam seu podcast desde setembro de 2022, atraíram uma mistura única de fãs – não apenas entusiastas obstinados do futebol, mas também Fãs de Taylor Swift curiosos sobre a vida pessoal de Travis. Jason reconheceu essa base diversificada de fãs durante um painel recente, compartilhando, “Então, de repente, os pais estão saindo com as filhas e há mundos colidindo… nosso show se torna outro lugar onde os mundos colidem, e é incrível.” Com esse novo público em mente, os irmãos estão adotando seus novos “92 por cento” – um termo que eles usam para seus ouvintes variados.

Desde o início de New Heights, a rivalidade divertida entre irmãos dos Kelces e a conexão genuína tornaram o podcast a melhor escolha para os fãs da NFL e além. Seu novo acordo de US$ 100 milhões com a Wondery, previsto para distribuir o podcast por três anos, confirma sua ascensão como vozes influentes dentro e fora do campo.

À medida que os Kelces se preparam para o próximo episódio, a empolgação continua a crescer em torno de como eles abordarão seu novo título e o frenesi dos fãs que ele traz. Com sua mistura de humor, humildade e uma homenagem à cultura popTravis e Jason criaram uma fórmula que parece imparável.