A irmã de Liam Payne, Nicola, achou que sua morte era ‘falsa’ no início

Liam Payneirmã Nicola espera que o cantor “finalmente tenha encontrado a paz” depois de morrer na Argentina na semana passada.

A irmã mais velha do ex-aluno do One Direction postou no Instagram após A morte de Liam … prestando homenagem à falecida estrela pop e revelando sua reação inicial à trágica notícia.

Como disse Nicola … ela soube da passagem de Liam por meio de uma notificação de notícias em seu telefone, o que a deixou esperando que a atualização fosse “falsa”.

Ela acrescentou: “Passei dias esperando que fosse um erro e que alguém tivesse entendido errado. Você era realmente bom demais para esta terra, você é um anjo que viveu apenas para fazer as pessoas sorrirem e felizes. a todos que você conheceu e isso mostra quantas pessoas confirmaram o que sempre soubemos!”

Enquanto Nicola continuava, ela declarou a si mesma e ao resto da família Payne os “maiores fãs de Liam, sempre e para sempre” … elogiando seu irmão mais novo por seu talento e dedicação “brilhantes”.

Antes de assinar sua nota, Nicola prometeu manter vivo o legado de Liam, especialmente para o filho do cantor, Urso … com quem ele acolheu Cheryl Cole em 2017.

Ela observou… “Vamos garantir que Bear saiba sobre seu pai e o quanto você o amava, nós prometemos isso.”

A homenagem de Nicola vem logo após a outra irmã mais velha de Liam, Ruth Gibbins, postado nas redes sociaisem que pediu desculpas por não ter conseguido “salvar” a cantora.

Composto Getty Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik compartilham sua dor após a declaração de Liam Payne do One Direction



Incontáveis ​​​​outros também homenagearam Liam após sua morte… incluindo Estilos de Harry, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan, Simon Cowell, Ed Sheeran dar Rita Ora.

Como o TMZ relatou anteriormente, Liam caiu para a morte de uma varanda do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, na última quarta-feira. O cantor esteve na Argentina para apoiar o show de seu ex-colega de banda 1D, Niall, na Movistar Arena no início do mês… optando por estender sua visita.

A polícia disse que Liam pulou da varanda do hotel… e isso é uma possibilidade droga alucinógena, chamada “cristal”, pode ser a culpada. No entanto, a polícia está aguardando os resultados finais dos testes das substâncias encontradas no quarto de hotel de Liam antes de confirmar. A investigação está em andamento.