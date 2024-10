A joia de Rodón, HRs de Soto e Stanton levam os Yankees à vitória no jogo 1

NOVA YORK – Juan Soto marcou durante a terceira entrada de três corridas de Nova York, Carlos Rodón conseguiu sua primeira vitória na pós-temporada e os Yankees aproveitaram a selvageria de Cleveland na vitória por 5-2 na noite de segunda-feira no Jogo 1 da Série do Campeonato da Liga Americana.

Cleveland se tornou o segundo time a lançar dois arremessos selvagens com pontuação em uma entrada da pós-temporada e empatou um recorde da pós-temporada com cinco no total. Os arremessadores do Guardians caminharam seis em um período de nove rebatidas e nove no total.

Giancarlo Stanton somou seu 13º home run na pós-temporada para os Yankees, que buscam o recorde de 41ª flâmula da AL. Os rebatedores de Nova York caminharam 36 vezes em cinco jogos da pós-temporada.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Rodón se recuperou da única derrota dos Yankees na série da divisão, limitando os Guardians a um par de simples antes do home run de Brayan Rocchio na sexta entrada.

Steven Kwan puxou os Guardians em três corridas quando estendeu sua seqüência de rebatidas na pós-temporada para um recorde da equipe de 11 jogos com um single RBI no oitavo de Clay Holmes.

Luke Weaver entrou com corredores nas curvas. Ele eliminou o rebatedor Will Brennan e retirou José Ramírez no chão, e então seguiu uma caminhada inicial no nono com três eliminações consecutivas para sua quarta defesa nesta pós-temporada.

O jogo 2 será no Yankee Stadium na noite de terça-feira. Entrando neste ano, as equipes que estreiam uma série no formato 2-3-2 venceram 66 das 99 vezes.

Diante de uma multidão lotada de 47.264 pessoas, que incluía a estrela pop Taylor Swift, Soto acertou seu primeiro home run pós-temporada para Nova York ao acertar um slider alto de Alex Cobb no bullpen dos Yankees no centro-direito.

Fazendo sua primeira aparição nos playoffs em 11 anos, Cobb caminhou pelas bases carregado no terceiro e o apaziguador novato Joey Cantillo lançou dois arremessos selvagens que marcaram corridas. Cobb foi removido devido a um aperto no quadril e um espasmo nas costas.

Cantillo teve quatro arremessos selvagens no geral, um a menos do recorde de um jogo de pós-temporada estabelecido por Rick Ankiel de St. Louis na abertura da Série da Divisão da Liga Nacional de 2000 contra o Atlanta. A única outra vez que um time marcou duas vezes em campos selvagens em uma entrada da pós-temporada foi pelo Minnesota contra o Oakland na AL Division Series de 2002.

Rodón rebateu nove e não andou nenhum, acertando 25 erros em 53 rebatidas, igualando o quarto maior número de erros em um jogo da pós-temporada desde que o rastreamento de arremesso começou em 2008. Seus arremessos quebraram tanto que o apanhador Austin Wells teve que lançar para os primeiros três vezes em eliminações para as saídas.

Cobb perdeu 0-2 nos playoffs, fazendo apenas sua quinta partida como titular em uma temporada limitada por lesões. Ele lançou 36 de 65 arremessos para rebatidas, conseguindo apenas um golpe e erro, e permitiu 3 corridas, 5 rebatidas e 3 caminhadas em 2⅔ entradas.