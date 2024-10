A Jornada Incrível’ ‘Memba Him?!

Ator americano Kevin Chevalia tinha apenas 7 anos quando interpretou Jamie Seaver – o filho mais novo e dono de Chance, o buldogue malandro – no filme de aventura animal de 1993 “Homeward Bound: The Incredible Journey”.

Kevin compartilhou a tela grande com Benj Thall como o irmão mal-humorado de Jamie que adora passar tempo com Shadow, Peter, Campo Sally que deu voz ao ousado e sábio gato do Himalaia, Sassy e Michael J. Fox que deu voz ao cachorrinho resgatado do Bulldog Americano, Chance.