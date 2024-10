A juventude do Denver Broncos abraça retrocessos icônicos do Orange Crush

ENGLEWOOD, Colorado – Pat Surtain II não nasceu na última vez que o Denver Broncos usou suas camisetas laranja e capacetes azuis com o “D” na lateral, completo com o sibilante Bronco, como uniforme regular dos dias de jogo.

Mas, o duas vezes cornerback do Pro Bowl está mais do que feliz em usar as roupas antigas do time no domingo contra o Las Vegas Raiders. Será um dos dois jogos que os Broncos usarão os “novos” retrocessos, que homenageiam as temporadas do Orange Crush.

O jogo de domingo faz parte do fim de semana de ex-alunos do time. Steve Foley e Riley Odoms serão formalmente introduzidos no Anel da Fama dos Broncos, e o Hall da Fama Randy Gradishar receberá seu anel do Hall da Fama como parte da Classe do Hall da Fama do Futebol Profissional de 2024.

“Eles são justos, são ótimos, não vou mentir, eles são minha combinação de uniforme favorita, com certeza”, disse Surtain. “É uma pena que só possamos usá-los duas vezes este ano, gostaria que pudéssemos usá-los mais vezes. Você sabe que tenho que sair arrogante esta semana.

A equipe usou os uniformes de 1968 a 1996. Quando os Broncos revelaram uma nova coleção de combinações de uniformes no início deste ano, os retrocessos faziam parte das novas ofertas.

Há 41 jogadores no elenco atual, nascidos em 1997 ou mais tarde, o que significa que eles perderam os uniformes que são um elemento básico do Denver. Mas, eles estão todos de acordo com o visual.

“Eu acho que eles são incríveis”, disse o quarterback novato Bo Nix. “…É divertido usar retrocessos… e os nossos são muito legais.”

“Quero dizer, vocês já viram aqueles garotos maus”, disse o wide receiver Courtland Sutton, que nasceu em 1995 e tinha acabado de completar um ano de idade quando os Broncos usaram o uniforme como base. ansioso para domingo, colocando os fios, os capacetes são um bom colírio para os olhos, com certeza.